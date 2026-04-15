New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD ve İran'ın anlaşmaya varabileceğine yönelik iyimserlikle güne yükselişle başladı.

AA

Oluşturma Tarihi 15 Nisan 2026 17:01

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,03 artarak 48.549,14 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,15 artışla 6.978,17 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,21 kazançla 23.688,12 puana çıktı.

Orta Doğu'daki çatışmalara diplomatik bir çözüm bulunacağına dair umutlar artarken pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Dün İran ile 2 gün içinde Pakistan'da yeni bir görüşmenin yapılabileceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, yeni bir röportajında da savaşın "bitmeye yakın" olduğunu ifade etti.

Trump aynı röportajda ABD Merkez Bankası Başkanı (Fed) Jerome Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürürken Fed binasının yenilenmesine ilişkin soruşturmanın devam etmesi gerektiğini belirtti.

Powell'ı görevden almakla tehdit eden Trump, "O zaman onu kovmak zorunda kalacağım, eğer zamanında ayrılmazsa." dedi.

Trump, sosyal medyada yaptığı paylaşımda da "Çin, Hürmüz Boğazı'nı kalıcı şekilde açmamdan çok memnun." ifadesini kullanırken, Çin'in İran'a silah göndermemeyi kabul ettiğini aktardı.

Makroekonomik veri tarafında, Fed New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, nisanda 11 değerine çıkarak beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de ithalat fiyat endeksi martta aylık yüzde 0,8, ihracat fiyat endeksi yüzde 1,6 arttı.

Kurumsal tarafta, ABD'nin büyük bankalarından Bank of America ile Morgan Stanley'nin hisseleri, bugün yayımladıkları ilk çeyrek bilançosunda beklentilerin üzerinde kar ve gelir bildirmeleri sonrasında sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2,5 değer kazandı.

İngiltere’den rekor tahvil satışı: 15 milyar sterlinlik ihraca yoğun talep! İngiltere’den rekor tahvil satışı: 15 milyar sterlinlik ihraca yoğun talep! 14 Nisan 2026 15:35
Bank of America anketi: Piyasalardaki kötümserlik son on ayın zirvesine Bank of America anketi: Piyasalardaki kötümserlik son on ayın zirvesine 14 Nisan 2026 15:15
Filipinler, ABD’den beklentisini açıkladı Filipinler, ABD'den beklentisini açıkladı 14 Nisan 2026 15:02
Avrupa’da jet yakıtı krizine önlem talebi Avrupa'da jet yakıtı krizine önlem talebi 14 Nisan 2026 14:40
JPMorgan 2026 ilk çeyrekte beklentileri aştı JPMorgan 2026 ilk çeyrekte beklentileri aştı 14 Nisan 2026 14:11
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 14 Nisan 2026 13:51
Avrupa’da otomobilde yeni trend: Elektrikli araç satışları rekor seviyede! Avrupa'da otomobilde yeni trend: Elektrikli araç satışları rekor seviyede! 14 Nisan 2026 12:11
Akaryakıtta vergi indirimi, çalışanlara 1000 euroya varan prim desteği geliyor Akaryakıtta vergi indirimi, çalışanlara 1000 euroya varan prim desteği geliyor 14 Nisan 2026 11:50
IEA açıkladı: Petrol arzında tarihin en büyük düşüşü yaşandı IEA açıkladı: Petrol arzında tarihin en büyük düşüşü yaşandı 14 Nisan 2026 11:29
ABD’li dev bankanın Borsa İstanbul’da en çok aldığı ve sattığı hisseler ABD'li dev bankanın Borsa İstanbul'da en çok aldığı ve sattığı hisseler 14 Nisan 2026 10:45
Avrupa borsaları pozitif seyrediyor Avrupa borsaları pozitif seyrediyor 14 Nisan 2026 10:43
ABD’den petrol uyarısı: Hürmüz’deki aksaklıklar fiyatları zirveye taşıyabilir ABD'den petrol uyarısı: Hürmüz'deki aksaklıklar fiyatları zirveye taşıyabilir 14 Nisan 2026 10:12
