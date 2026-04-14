Bank of America anketi: Piyasalardaki kötümserlik son on ayın zirvesine

Bank of America’nın yayımladığı fon yöneticileri anketi, piyasalardaki kötümserliğin son on ayın zirvesine çıktığını ve yatırımcıların küresel ekonomide yavaşlama beklediğini ortaya koydu. Nisan ayına ilişkin veriler, genel görünümde belirgin bir karamsarlığa işaret etti.

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2026 15:15

Anket sonuçlarına göre yatırımcıların küresel ekonomiye yönelik zayıflık beklentisi güç kazanırken, hisse senedi yatırımlarının portföylerdeki ağırlığında da dikkat çeken bir düşüş yaşandı.

YATIRIMCILARIN FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Araştırma, piyasalardaki olumsuz havanın son on ayın en yüksek seviyesine ulaştığını gösterdi. Katılımcıların yüzde 58'i, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) önümüzdeki 12 ay içinde faiz indirimi yapacağını öngördü.

Avrupa Merkez Bankası'na ilişkin beklentiler ise farklı bir tablo ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 46'sı aynı dönemde faiz artışı beklediğini ifade etti.

YATIRIMCININ RİSK İŞTAHINDA DÜŞÜŞ

Portföy dağılımlarına bakıldığında, hisse senetlerinin payının şubat ayında net yüzde 37 seviyesindeyken net yüzde 13'e gerilediği görüldü. Bu durum, yatırımcıların risk iştahında belirgin bir düşüş yaşandığını ortaya koydu.

Katılımcıların net yüzde 36'sı küresel ekonomide zayıflama yaşanacağını düşünürken, petrol fiyatlarına ilişkin beklentiler de paylaşıldı. Buna göre yatırımcıların yüzde 34'ü, yıl sonunda petrolün varil fiyatının 80-90 dolar bandında olacağını tahmin etti.

