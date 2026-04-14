Finans Ekonomi JPMorgan 2026 ilk çeyrekte beklentileri aştı

JPMorgan Chase, 2026 yılının ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin üzerinde güçlü finansal sonuçlar açıkladı.

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2026 14:11

Son Güncelleme Tarihi 14 Nisan 2026 14:15

Bankanın düzeltilmiş gelirleri 50,54 milyar dolara ulaşarak 49,26 milyar dolarlık tahmini geride bırakırken, hisse başına kâr 5,94 dolar ile 5,36 dolarlık beklentinin üzerine çıktı. Özsermaye kârlılığı ise %19 seviyesinde gerçekleşerek %17,3'lük öngörüyü aştı.

Toplam mevduat 2,68 trilyon dolara yükselerek beklentilerin üzerine çıkarken, krediler 1,50 trilyon dolar ile tahminlere paralel seyretti. Nakit ve bankalardan alacaklar 22,04 milyar dolar olurken, standartlaştırılmış CET1 oranı %14,3 olarak açıklandı.

Ticaret tarafında dikkat çekici bir performans sergileyen banka, FICC gelirlerinde 7,08 milyar dolara ulaşarak beklentileri aşarken, hisse senedi işlemlerinden elde edilen gelirler de 4,48 milyar dolar ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Ayrıca yatırım bankacılığı gelirleri 3,14 milyar dolara çıkarak 2,73 milyar dolarlık beklentiyi geride bıraktı.

İlginizi Çekebilir
Rusya’dan İran’a teklif: Zenginleştirilmiş uranyum depolamayı kabul etmeye hazırız Rusya'dan İran'a teklif: "Zenginleştirilmiş uranyum depolamayı kabul etmeye hazırız" 13 Nisan 2026 15:40
Morgan Stanley: S&P 500’de düşüş sınırlı kalsa da piyasa riskleri devam ediyor Morgan Stanley: S&P 500’de düşüş sınırlı kalsa da piyasa riskleri devam ediyor 13 Nisan 2026 13:34
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 13 Nisan 2026 13:31
IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları 2026: Küresel ekonomi, savaş riski ve enflasyon gündemde! IMF ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları 2026: Küresel ekonomi, savaş riski ve enflasyon gündemde! 13 Nisan 2026 11:09
Avrupa borsaları abluka riskleriyle negatif seyrediyor Avrupa borsaları abluka riskleriyle negatif seyrediyor 13 Nisan 2026 11:07
UBP altın pozisyonlarını güçlendiriyor: Portföylerde kademeli artış UBP altın pozisyonlarını güçlendiriyor: Portföylerde kademeli artış 13 Nisan 2026 10:20
Borsa güne düşüşle başladı Borsa güne düşüşle başladı 13 Nisan 2026 10:09
Asya borsaları, abluka söylemlerinin etkisiyle negatif seyrediyor Asya borsaları, abluka söylemlerinin etkisiyle negatif seyrediyor 13 Nisan 2026 09:55
ABD hazine tahvili getirileri yükseldi: Jeopolitik riskler piyasayı etkiledi ABD hazine tahvili getirileri yükseldi: Jeopolitik riskler piyasayı etkiledi 13 Nisan 2026 09:46
Çin’de enflasyon artıyor ama... Çin’de enflasyon artıyor ama... 13 Nisan 2026 09:41
Barclays: Asya merkez bankalarında faiz değişikliği beklenmiyor Barclays: Asya merkez bankalarında faiz değişikliği beklenmiyor 13 Nisan 2026 09:35
VİOP’ta endeks kontratı güne düşüşle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne düşüşle başladı 13 Nisan 2026 09:33
