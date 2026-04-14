CANLI BORSA
Filipinler, ABD'den beklentisini açıkladı

Filipinler, ABD'den beklentisini açıkladı

Filipinler Enerji Bakanlığının ABD'den, Rus petrolünün ithalatı konusundaki muafiyeti uzatmasını beklediği bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2026 15:02

Filipinler merkezli yayın ağı GMA Network'ün haberine göre, Filipinler Enerji Bakanı Sharon Garin, ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri sonrasında Hürmüz Boğazı'nda yaşanan enerji sıkıntısına ilişkin konuştu.

ABD'nin, Rus petrolü ithalatı konusundaki muafiyetin uzatılmasının beklendiğine işaret eden Garin, bu talebin Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla Washington yönetimine iletileceğini belirterek "yanıtlarını bekliyoruz ancak bu fırsatı yakalayacağımızdan eminiz." ifadesini kullandı.

Öte yandan Garin, söz konusu durumun gerçekleşmemesi halinde başka seçeneklerin de olduğunu belirterek, bu kapsamda Güney Amerika ülkeleri ve ABD'yi işaret etti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında bulunan, Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) üretiminin Umman Denizi ve Hint Okyanusu üzerinden dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açtı.

DENİZDEKİ RUS PETROLÜNE 1 AYLIK YAPTIRIM MUAFİYETİ GETİRİLMİŞTİ

ABD yönetimi martta, mevcut petrol arzının küresel erişimini artırmak için denizde mahsur kalmış Rus petrolünün satın alınmasına geçici olarak izin vermişti.

Böylelikle, yaptırımlar kapsamında yasak olan Rusya menşeli petrol veya petrol ürünlerinin satışı, teslimi ya da gemiden boşaltılması için gerekli işlemler, bu ürünlerin 12 Mart'a kadar bir gemiye yüklenmesi şartıyla 11 Nisan'a kadar serbest bırakılmıştı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
14.159,8200 Değişim 216,11 Son veri saati:
Düşük 14140,07 Yüksek 14356,18
Açılış
44,7376 Değişim 0,0547 Son veri saati:
Düşük 44,682 Yüksek 44,7367
Açılış
52,8047 Değişim 0,2555 Son veri saati:
Düşük 52,5944 Yüksek 52,8499
Açılış
6.873,7430 Değişim 84,913 Son veri saati:
Düşük 6813,128 Yüksek 6898,041
Açılış
111,6193 Değişim 4,0347 Son veri saati:
Düşük 108,4082 Yüksek 112,4429
Açılış
BİST En Aktif Hisseler