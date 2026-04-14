Anasayfa Finans Ekonomi Citi, ABD hisseleri için tavsiyeyi yükseltti: Orta Doğu riski piyasaları şekillendiriyor

Citi, ABD hisseleri için tavsiyeyi yükseltti: Orta Doğu riski piyasaları şekillendiriyor

Küresel piyasalarda artan jeopolitik belirsizlikler yatırım stratejilerini yeniden şekillendirirken, Citigroup ABD hisse senetlerine yönelik tavsiyesini yukarı yönlü revize etti. Buna karşılık, HSBC Holdings CEO’su Orta Doğu’daki gelişmelerin yatırımcı güvenini zayıflatmaya başladığı uyarısında bulundu.

Oluşturma Tarihi 14 Nisan 2026 09:06

Citigroup stratejistleri, Orta Doğu'daki savaşın yarattığı risk ortamının yatırımcıları daha kaliteli ve defansif şirketlere yönlendirdiğini belirtti. Beata Manthey'in de içinde yer aldığı ekip, küresel portföy dağılımlarında "kalite/defansif" eğilimin öne çıktığını vurgulayarak ABD hisseleri için tavsiyeyi "nötr" seviyesinden "ağırlık artır" seviyesine çıkardı.

Buna karşın, enerji fiyatlarındaki oynaklık ve güçlü doların etkisiyle gelişmekte olan ülke hisse senetlerine yönelik beklenti aşağı çekildi. Stratejistler, bu piyasalara ilişkin tavsiyelerini "ağırlık artır"dan "nötr" seviyesine indirdi.

Citi'nin bu değerlendirmesi, BlackRock ve Morgan Stanley gibi büyük finans kuruluşlarının ABD piyasalarının görece dayanıklılığına dair benzer görüşlerinin ardından geldi. Ancak Citi stratejistleri, mevcut belirsizlikler nedeniyle bu pozisyon değişikliğinin "taktiksel" olduğunu özellikle vurguladı.

Stratejistler, S&P 500 endeksinin yıl sonuna kadar 7.700 seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. ABD ile İran arasında olası bir barış anlaşmasının piyasa duyarlılığını artırabileceği belirtilse de, eski piyasa dinamiklerine dönüşün kolay olmayacağı ifade ediliyor.

Morgan Stanley stratejisti Mike Wilson da güçlü şirket kârlarının piyasayı desteklediğini belirterek, yatırımcıların jeopolitik risklere rağmen temkinli şekilde risk almaya devam edebileceğini dile getirdi.

Öte yandan, HSBC CEO'su Georges Elhedery Orta Doğu'daki çatışmaların küresel ölçekte güveni zedelemeye başladığını söyledi. Elhedery, savaşın yalnızca bölgeyle sınırlı kalmayacağını, petrol ve rafine ürünlerin yanı sıra gübre ve metaller gibi emtia fiyatlarını da etkileyebileceğini belirtti.

İlginizi Çekebilir
