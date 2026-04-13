Morgan Stanley: S&P 500’de düşüş sınırlı kalsa da piyasa riskleri devam ediyor

Michael Wilson liderliğindeki analist ekibi, sağlam kâr performansı ve ekonomideki toparlanmanın etkisiyle endeksin ocak ayında gördüğü zirveden bu yana yüzde 10'dan daha az gerilediğine dikkat çekti. Ancak uzmanlar, endeks genelindeki bu görece dayanıklılığın arka planında daha zayıf bir piyasa görünümü bulunduğunu belirtiyor.

Öte yandan, ileriye dönük hisse başına kâr beklentilerinin ekim ayındaki zirvesine kıyasla yüzde 18 düşüş göstermesi ve Russell 3000 endeksindeki şirketlerin yarısından fazlasının yüzde 20'nin üzerinde değer kaybetmesi, piyasa içindeki kırılganlığı ortaya koyuyor.

Morgan Stanley, bu verilerin yatırımcıların riskleri tamamen göz ardı etmediğini; aksine endeks genelinde sınırlı kalan düşüşün, hisse bazında yaşanan daha derin kayıpları maskelediğini gösterdiğini vurguladı.

Ayrıca, özel kredi piyasasına yönelik riskler ile yapay zekâ temalı yatırımlarda oluşabilecek kırılganlıkların büyük ölçüde fiyatlara yansıtıldığı da ifade edildi.