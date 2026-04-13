Rusya'dan İran'a teklif: "Zenginleştirilmiş uranyum depolamayı kabul etmeye hazırız"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tarafların kabul etmesi durumunda İran'a ait zenginleştirilmiş uranyumu depolayabilecekleri teklifinin hala geçerli olduğunu bildirdi.

DHA

Oluşturma Tarihi 13 Nisan 2026 15:40

Son Güncelleme Tarihi 13 Nisan 2026 15:42

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında Rusya'nın ABD ile varılacak gelecekteki bir barış anlaşmasının parçası olarak İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunu depolamayı kabul etmeye hazır olduğunu söyledi. Peskov, bu teklifin Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından daha önce ABD ve bölge ülkelerine iletildiğini ancak henüz somut bir adım atılmadığını belirtti.

Macaristan'daki seçimlere de değinen Peskov, iktidar değişikliği olmasına rağmen bu ülkeyle temasları sürdürmek istediklerini kaydetti. Peskov, "Seçim sonucu Ukrayna çatışmasını etkilemeyecek. Macaristan'da iktidar değişikliğiyle sonuçlanan dünkü seçimlerin ardından Moskova ile Budapeşte arasındaki pragmatik temasların devam etmesini bekliyoruz. Macaristan halkı seçimini yaptı, Rusya bu seçime saygı duyuyor" ifadelerini kullandı.

Hürmüz Boğazı konusunda da açıklamada bulunan Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı ablukaya alma kararının, uluslararası piyasaları olumsuz etkilemeye devam edeceğini aktardı. Peskov, "Rusya, İran çevresindeki gerilimi azaltmaya yardımcı olacak her türlü hizmeti sunmaya hazır" diye konuştu.

