Avrupa borsaları pozitif seyrediyor

Orta Doğu'daki geçici ateşkese yönelik gelişmeler piyasaların ana gündem maddesi olmayı sürdürüyor. İsrail'in Lübnan'a saldırılarının devam etmesi ve İran'ın ateşkesi ihlal açıklamalarının ardından artan risk algısı yarın yapılacak ilk diplomatik temaslar öncesinde yerini uzlaşı iyimserliğine bıraktı.

Küresel piyasalardaki iyimserlik bölge borsalarında da kendini gösterirken, toparlanma eğilimi öne çıkıyor.

Avrupa piyasalarında saat 10.20 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 yükselişle 613,4 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 artışla 10.610 puandan işlem görüyor.

Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,3 artışla 23.828 puanda, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 47.344 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 primle 8.250 puanda ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 düşüşle 18.097 puanda bulunuyor.

Dün açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, İsrail'in Lübnan'a saldırılarında yüzlerce kişinin öldüğünü ve bunların meşru müdafaa kapsamına girdiğinin savunulmasının zor olduğunu belirterek, İsrail'in eylemlerinin ABD-İran ateşkesini ciddi bir baskı altına soktuğunu vurguladı.

AB uçuş emniyeti kurumu ise Orta Doğu ve Basra Körfezi için güvenlik riskleri nedeniyle hava yolu şirketlerine yönelik "hava sahasından uzak durun" uyarısını 24 Nisan'a kadar uzatma kararı aldı.

ALMANYA'DA ENFLASYON GÜÇ KAZANIYOR

Makroekonomik veri tarafında ise Almanya'da marta ilişkin enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 1,1 artarken, yıllık yüzde 2,7 yükseldi. TÜFE hem aylık hem de yıllık bazda beklentilere paralel gerçekleşti.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mart ayına ilişkin TÜFE nihai verilerini açıkladı.

Almanya'da tüketici fiyatları Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle artan enerji fiyatlarından etkilenirken, enflasyon, enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle martta Avrupa Merkez Bankasının (ECB) hedef seviyesi olan yüzde 2'nin üzerine çıktı. Geçen ay TÜFE aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 1,9 artmıştı.

Analistler, günün geri kalanında ABD'de enflasyon, Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi, dayanıklı mal siparişleri ve federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.