CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Savaşın ekonomik faturası: Almanya'da enflasyon artıyor

Savaşın ekonomik faturası: Almanya'da enflasyon artıyor

Almanya’da şubatta yüzde 1,9’a kadar gerileyen yıllık enflasyon, Orta Doğu’da tırmanan gerilimin enerji maliyetlerini artırmasıyla martta yüzde 2,7 seviyesine yükseldi.

AA

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2026 13:08

Son Güncelleme Tarihi 10 Nisan 2026 13:21

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), mart ayına ilişkin nihai enflasyon verilerini yayımlayarak öncü verileri teyit etti.

Buna göre, ocak ayında yüzde 2,1, şubatta ise yüzde 1,9 olarak kaydedilen yıllık enflasyon, martta yüzde 2,7 ile son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaşarak Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik hedefinin üzerine çıktı.

Enerji ürünleri fiyatları, Mart 2025'e göre yüzde 7,2 artış göstererek Aralık 2023'ten bu yana ilk kez yıllık bazda yükseliş kaydetti. Şubatta enerji fiyatlarında yüzde 1,9'luk bir düşüş görülmüştü.

Ülkede sürücüler mart ayında akaryakıt için geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20 daha fazla ödeme yapmak zorunda kalırken, hafif kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 44,4 arttı.

Gıda fiyatları martta yıllık yüzde 0,9 artış kaydetse de şubat ayındaki yüzde 1,1'lik artış hızına göre hafif bir yavaşlama gösterdi.

Destatis Başkanı Ruth Brand, fiyat artışlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Orta Doğu'daki savaşın başlamasından bu yana tüketiciler için özellikle akaryakıt ve kalorifer yakıtı ciddi şekilde pahalılaştı." ifadelerini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.885,9200 Değişim 127,79 Son veri saati:
Düşük 13763,84 Yüksek 13891,63
Açılış
44,6864 Değişim 0,1215 Son veri saati:
Düşük 44,5674 Yüksek 44,6889
Açılış
52,3607 Değişim 0,1999 Son veri saati:
Düşük 52,1791 Yüksek 52,379
Açılış
6.822,1960 Değişim 65,198 Son veri saati:
Düşük 6797,598 Yüksek 6862,796
Açılış
108,2298 Değişim 1,9690 Son veri saati:
Düşük 107,5341 Yüksek 109,5031
Açılış
BİST En Aktif Hisseler