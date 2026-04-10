Anasayfa Finans Ekonomi Avusturya ekonomisi Orta Doğu krizi ile yavaşladı

Avusturya ekonomisi Orta Doğu krizi ile yavaşladı

Avusturya’nın önde gelen ekonomik düşünce kuruluşları, Orta Doğu’daki savaşın ve buna bağlı olarak enerji fiyatlarındaki keskin artışın ülke ekonomisindeki toparlanmayı sekteye uğrattığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2026 13:39

Avusturya Ekonomik Araştırma Enstitüsü (WIFO) ve Viyana İleri Araştırmalar Enstitüsü ((IHS), ülke ekonomisine ilişkin bahar dönemi büyüme tahminlerini yayımladı. Her iki kuruluş da Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) beklentilerini, bölgedeki jeopolitik gerilimler nedeniyle önemli ölçüde aşağı yönlü revize etti.

WIFO, ana senaryosunda 2026 yılı için büyüme tahminini yüzde 1,2'den yüzde 0,9'a, 2027 için ise yüzde 1,4'ten yüzde 1,3'e düşürdü. Daha temkinli bir yaklaşım sergileyen IHS ise büyüme beklentilerini 2026 için yüzde 0,5, 2027 için ise yüzde 0,8 olarak güncelledi.

Enflasyon beklentileri konusunda da WIFO 2026 yılı için yüzde 2,7, 2027 için yüzde 2,3 tahmininde bulunurken, IHS'nin tahminleri sırasıyla yüzde 2,9 ve yüzde 2,4 oldu. Söz konusu oranların Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yüzde 2'lik enflasyon hedefinin üzerinde kalması dikkati çekti.

"SAVAŞ OLMASAYDI BÜYÜME DAHA GÜÇLÜ OLURDU"

İki yıllık resesyonun ardından 2025'te yüzde 0,6 sınırlı bir büyüme kaydeden Avusturya ekonomisi, yıl sonunda ivme kaybetmişti. IHS uzmanları, "Orta Doğu'daki savaş olmasaydı, Avusturya ekonomisi 2026'da 0,5 puan, 2027'de ise 0,3 puan daha fazla büyürdü." değerlendirmesinde bulundu. Savaşın tetiklediği enerji şokunun hem büyümeyi hem de satın alma gücünü baskılayan "çifte olumsuz etki" yarattığı vurgulandı.

SANAYİ RİSK ALTINDA

Uluslararası belirsizliğin Avrupa Birliği genelindeki yatırım ortamını olumsuz etkilediğini belirten WIFO uzmanları ise bu durumun özellikle sermaye malları talebindeki zayıflıktan muzdarip olan Avusturya sanayisini vurduğunu kaydetti.

WIFO uzmanları, çatışmaların yaz sonuna kadar sürmesi ve kritik altyapının zarar görmesi durumunda petrolün varil fiyatının 120 dolara çıkabileceği ve büyümenin 2026'da yüzde 0,2'ye kadar gerileyebileceği uyarısı yaptı. Uzmanlar, enerji fiyatlarındaki artışa rağmen enflasyonun düşüş eğilimini sürdürmesini, ancak bu düşüşün beklenenden yavaş olmasını öngörüyor.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
