Demir cevherinde yön aşağı: Çin verileri toparlansa da haftalık kayıp derinleşiyor

Demir cevheri fiyatları, Çin kaynaklı verilerin iyileşmesiyle cuma günü sınırlı bir toparlanma gösterdi. Ancak haftalık bazda üçüncü kez düşüşe hazırlanması, piyasada kısa vadeli iyimserliğe rağmen genel baskının sürdüğüne işaret etti.

VADELİ İŞLEMLERDE SERT HAFTALIK KAYIP

Dalian Emtia Borsası'nda işlem gören en aktif kontrat hafif yükseliş kaydetse de haftalık bazda yüzde 5,4 düşerek son bir yılın en sert kaybını yaşadı. Singapur Borsası'nda da benzer bir tablo görülürken, kontratlar haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor.

ÇİN VERİLERİ PİYASAYA DESTEK SAĞLADI ANCAK YETMEDİ

Çin'de fabrika çıkış fiyatlarının üç buçuk yıl sonra ilk kez artması, maliyet kaynaklı enflasyon beklentilerini güçlendirdi. Ancak uzmanlar, bu iyileşmenin güçlü talep artışından çok maliyet baskılarından kaynaklandığını belirtiyor.

YÜKSEK STOKLAR VE ARZ BEKLENTİLERİ BASKI YARATIYOR

Limanlarda rekor seviyelere yakın stoklar ve artan arz beklentileri fiyatların yukarı yönlü hareketini sınırlıyor. Ayrıca talepteki yavaşlama, spot piyasadaki bolluğu artırarak fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturuyor.

ÜRETİM VERİLERİ VE TEDARİK GÖRÜŞMELERİ İZLENİYOR

Mysteel verilerine göre sıcak metal üretimi artışını sürdürse de ivme sınırlı kaldı. Öte yandan küresel madencilik şirketi BHP ile Çinli alıcılar arasındaki tedarik görüşmelerine ilişkin beklentiler, piyasada ek arz endişelerini güçlendirdi.

ÇELİK VE KOK KÖMÜRÜ PİYASASINDA ZAYIF GÖRÜNÜM

Çelik üretiminde kullanılan kok kömürü ve kok fiyatlarında sert düşüşler yaşanırken, çelik ürünlerinde karışık bir seyir izlendi. Bazı ürünlerde hafif yükseliş görülse de genel eğilim zayıf kaldı.