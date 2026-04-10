Bank of America: Emtia fiyatlarında yükseliş yıllarca sürebilir

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, emtia piyasalarında yükseliş trendinin önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini öngörüyor. Hartnett’e göre yatırımcılar, küresel ölçekte artan jeopolitik riskler ve makroekonomik belirsizlikler nedeniyle emtialara yönelmeye devam edecek.

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2026 14:52

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, 2020'li yılların geri kalanında "tahviller hariç her şey" yaklaşımının en güçlü performans gösteren varlık sınıfının hisse senetleri değil emtialar olacağını belirtiyor. Hartnett'e göre yatırımcılar; enflasyona, zayıflayan dolara ve artan risklere karşı korunmak için emtialara daha fazla ağırlık verecek.

Orta Doğu'daki çatışmalar ve yapay zeka yarışının hızlanması, hükümetlerin enerji ve kritik hammaddeler üzerindeki stratejik önemini artırmış durumda. Bu durum, tedarik zincirlerine yönelik ilgiyi de yukarı çekiyor. Özellikle üretim ve teknoloji için kritik olan nadir toprak elementlerinin güvenliği ön plana çıkıyor.

Ham petrol fiyatları, İran'ın savaşın başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini kısıtlamasıyla birlikte sert yükseliş kaydetti. Altın, gümüş ve bakır gibi değerli metaller ise merkez bankalarının artan alımları ve yapay zeka altyapı yatırımlarındaki büyümeden destek buldu.

Hartnett, on yılın ikinci yarısında öne çıkacak varlıkların başında emtiaların ve ABD dışı, küçük ve orta ölçekli şirketlerin hisselerinin geleceğini ifade ediyor.

Ayrıca jeopolitiğin giderek "kaynakları kontrol etme yarışı" haline geldiğini vurgulayan Hartnett, "Çipler, nadir toprak elementleri, mineraller ve petrolü elinde bulunduran taraf yapay zeka yarışını kazanır" değerlendirmesinde bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Güney Kore Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Politika faizi yüzde 2,50’de kaldı Güney Kore Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Politika faizi yüzde 2,50’de kaldı 10 Nisan 2026 08:53
IMF’den kritik açıklama: Küresel ekonomide büyüme tahminleri aşağı çekiliyor IMF'den kritik açıklama: Küresel ekonomide büyüme tahminleri aşağı çekiliyor 10 Nisan 2026 08:39
Fitch’ten kritik uyarı: Ateşkese rağmen kredi riskleri sürüyor Fitch'ten kritik uyarı: Ateşkese rağmen kredi riskleri sürüyor 10 Nisan 2026 08:37
Finlandiya markası biçerdöverler Tera Holding ile dünyaya açılıyor Finlandiya markası biçerdöverler Tera Holding ile dünyaya açılıyor 09 Nisan 2026 17:25
Altın piyasasında bugün! 1 kilogram altın kaç TL oldu? Altın piyasasında bugün! 1 kilogram altın kaç TL oldu? 09 Nisan 2026 16:50
Almanya beklentiyi karşılamadı, umutları tüketti Almanya beklentiyi karşılamadı, umutları tüketti 09 Nisan 2026 16:38
ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde geldi ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde geldi 09 Nisan 2026 16:13
Jet yakıtı fiyatları uçuşta! Hürmüz Krizi ABD’yi alternatif tedarikçi yapıyor Jet yakıtı fiyatları uçuşta! Hürmüz Krizi ABD’yi alternatif tedarikçi yapıyor 09 Nisan 2026 13:24
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 09 Nisan 2026 13:18
S&P’den Türkiye için kredi notu beklentisi S&P'den Türkiye için kredi notu beklentisi 09 Nisan 2026 11:53
Çin’de Mart’ta otomobil satışları yüzde 15 geriledi: İhracatta güçlü artış! Çin’de Mart'ta otomobil satışları yüzde 15 geriledi: İhracatta güçlü artış! 09 Nisan 2026 11:50
Almanya’nın kamu borcu 2,66 trilyon euroya ulaştı: Savunma ve altyapı harcamaları öne çıkıyor Almanya’nın kamu borcu 2,66 trilyon euroya ulaştı: Savunma ve altyapı harcamaları öne çıkıyor 09 Nisan 2026 11:47
