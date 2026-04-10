Bank of America: Emtia fiyatlarında yükseliş yıllarca sürebilir

Bank of America stratejisti Michael Hartnett, 2020'li yılların geri kalanında "tahviller hariç her şey" yaklaşımının en güçlü performans gösteren varlık sınıfının hisse senetleri değil emtialar olacağını belirtiyor. Hartnett'e göre yatırımcılar; enflasyona, zayıflayan dolara ve artan risklere karşı korunmak için emtialara daha fazla ağırlık verecek.

Orta Doğu'daki çatışmalar ve yapay zeka yarışının hızlanması, hükümetlerin enerji ve kritik hammaddeler üzerindeki stratejik önemini artırmış durumda. Bu durum, tedarik zincirlerine yönelik ilgiyi de yukarı çekiyor. Özellikle üretim ve teknoloji için kritik olan nadir toprak elementlerinin güvenliği ön plana çıkıyor.

Ham petrol fiyatları, İran'ın savaşın başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğini kısıtlamasıyla birlikte sert yükseliş kaydetti. Altın, gümüş ve bakır gibi değerli metaller ise merkez bankalarının artan alımları ve yapay zeka altyapı yatırımlarındaki büyümeden destek buldu.

Hartnett, on yılın ikinci yarısında öne çıkacak varlıkların başında emtiaların ve ABD dışı, küçük ve orta ölçekli şirketlerin hisselerinin geleceğini ifade ediyor.

Ayrıca jeopolitiğin giderek "kaynakları kontrol etme yarışı" haline geldiğini vurgulayan Hartnett, "Çipler, nadir toprak elementleri, mineraller ve petrolü elinde bulunduran taraf yapay zeka yarışını kazanır" değerlendirmesinde bulunuyor.