Emlak Katılım halka arz sürecini başlattı

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, paylarının halka arzı için izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Oluşturma Tarihi 10 Nisan 2026 13:01

Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ, paylarının halka arzına ilişkin izahnamenin onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kuruluna (SPK) başvurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, katılım finans sektöründe faaliyet gösteren banka, istikrarlı büyüme vizyonu ve güçlü finansal performansı doğrultusunda halka arz sürecinde önemli bir adım attı.

İzahname ve halka arza ilişkin detayları, SPK'nın inceleme ve onay sürecinin tamamlanmasının ardından kamuoyuyla paylaşılacak.

Halk Yatırım Menkul Değerler AŞ, Garanti BBVA Yatırım Menkul Kıymetler AŞ ve İş Yatırım Menkul Değerler AŞ, halka arzda konsorsiyum lideri aracı kurumlar olarak yer alacak.

Banka paylarının halka arzıyla finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesi, uzun vadeli yatırımlar için güçlü sermaye yapısı oluşturulması, kurumsal yapının güçlendirilmesi ve ulusal ile uluslararası yatırımcı tabanının genişletilmesi hedefleniyor.

Halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 50 ila 60'ı yatırım finansmanında, yüzde 20 ila 25'i işletme sermayesinin güçlendirilmesinde ve yüzde 20 ila 25'i öz kaynağın güçlendirilmesinde kullanılacak. Fonun Kullanım Yeri Raporu, Emlak Katılım, Halk Yatırım, Garanti Yatırım ve İş Yatırım'ın internet sitelerinde yayımlanacak.

Gerçekleştirilecek halka arzla bankanın öz kaynak yapısının güçlendirilmesi, aktif büyüklüğünün desteklenmesi, dijitalleşme ve teknoloji yatırımlarının hızlandırılması ve reel ekonomiye sağlanan finansman katkısının artırılması amaçlanıyor.

