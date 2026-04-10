ABD enflasyonunda belirgin yükseliş

ABD için açıklanan verilere göre;

Mart ayında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,9 arttı. Şubat ayında bu oran yüzde 0,3 seviyesindeydi.

Yıllık enflasyon da mart ayında hız kazanarak yüzde 3,3 seviyesine yükseldi. Şubat ayında yıllık enflasyon yüzde 2,4 olarak kaydedilmişti. Ekonomistlerin beklentisi ise yıllık enflasyonun yüzde 3,4 olması yönündeydi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DAHA ILIMLI SEYRETTİ

Enerji ve gıda gibi kalemlerin hariç tutulduğu çekirdek enflasyon verilerinde ise daha sınırlı bir artış görüldü. Aylık çekirdek enflasyon yüzde 0,2 ile beklentilerin altında kalırken, şubat ayındaki seviyesini korudu. Piyasa beklentisi aylık bazda yüzde 0,3 artış yönündeydi.

Yıllık çekirdek enflasyon ise martta yüzde 2,6'ya yükseldi. Bu oran şubat ayında yüzde 2,5 seviyesindeydi. Beklentiler yıllık çekirdek enflasyonun yüzde 2,7 olacağı yönündeydi.

AKARYAKIT FİYATLARI ÖNE ÇIKTI

Mart ayındaki enflasyon görünümünde, savaşın etkisiyle yükselen akaryakıt fiyatlarının belirleyici olduğu görüldü. Veriler, manşet enflasyondaki yukarı yönlü ivmenin güç kazandığını, buna karşılık çekirdek göstergelerde daha kontrollü bir artışın sürdüğünü ortaya koydu.