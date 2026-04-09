Jet yakıtı fiyatları uçuşta! Hürmüz Krizi ABD'yi alternatif tedarikçi yapıyor

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrasında Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kesintiler, küresel jet yakıtı arzında ciddi daralmaya yol açarak fiyatların hızla yükselmesine neden oldu. Bu durum, özellikle Avrupa gibi ithalata bağımlı bölgelerde havacılık maliyetlerini artırırken, ABD’yi alternatif bir tedarikçi olarak öne çıkarıyor.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2026 13:24

İran'ın misilleme kapsamında boğaz geçişlerini sınırlaması, küresel tedarik zincirini aksatırken jet yakıtı fiyatlarında sert artışlara yol açtı. Avrupa'da fiyatlar savaş öncesine göre yaklaşık iki katına çıkarken, küresel ortalama varil fiyatı 200 dolar seviyesinin üzerine tırmandı.

Her ne kadar ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkes sonrası petrol fiyatlarında düşüş yaşansa da, rafineri sorunları ve lojistik kısıtlamalar nedeniyle jet yakıtı maliyetlerinde hızlı bir normalleşme beklenmiyor. Güncel veriler, fiyatların Asya ve küresel piyasalarda yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini gösteriyor.

Körfez bölgesindeki arz sıkıntısı, Avrupa'yı alternatif kaynak arayışına iterken, net ihracatçı konumundaki ABD'nin önemi artıyor. ABD'nin petrol ürünleri ihracatı son dönemde güçlü bir yükseliş kaydederken, Avrupa'nın bu ülkeye yönelimi de hız kazanıyor.

Uzmanlar, ABD'nin güçlü rafineri kapasitesi sayesinde arz şoklarına karşı daha dayanıklı olduğunu belirtirken, yüksek fiyat ortamının ABD'li enerji şirketleri için fırsat yaratabileceğine dikkat çekiyor. Buna karşın uzun süre yüksek seyretmesi beklenen jet yakıtı fiyatlarının, küresel seyahat talebi üzerinde baskı oluşturabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan güvenlik endişeleri nedeniyle gemi sahiplerinin Basra Körfezi'nden yükleme yapmaktan kaçınmaya devam edeceği, bu durumun Hürmüz Boğazı tamamen açılsa bile arz akışını sınırlayabileceği öngörülüyor. Ayrıca hasar gören enerji altyapısının onarım sürecinin uzun sürmesi, piyasalarda kalıcı bir rahatlamayı geciktirebilir.

Analistler, ateşkesin sürmesi halinde bile arzın kısa sürede toparlanmasının zor olduğunu ve jet yakıtı fiyatlarının önümüzdeki aylarda yüksek seviyelerde kalmaya devam edeceğini vurguluyor.

