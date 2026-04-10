Güney Kore Merkez Bankası faizi değiştirmedi: Politika faizi yüzde 2,50’de kaldı

Güney Kore Merkez Bankası (BOK), ihracata dayalı ekonomiyi etkileyen küresel riskler ve yaklaşan yönetim değişimi öncesinde para politikasında temkinli duruşunu sürdürdü.

Banka, cuma günü gerçekleştirdiği toplantıda gösterge niteliğindeki 7 günlük repo faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 2,50 seviyesinde sabit tuttu.

Banka, Mayıs 2025'te gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından politika faizinde herhangi bir değişikliğe gitmeyerek mevcut seviyeyi korumaya devam etti. Böylece BOK, üst üste yedinci toplantısında da faiz oranını değiştirmemiş oldu.

Ekonomistler de alınan kararın sürpriz olmadığını, piyasalarda genel beklentinin faizin sabit bırakılması yönünde olduğunu ifade ediyordu.