Morgan Stanley: Yeni sermaye kuralları ABD bankalarına 320 milyar dolar likidite sağlayabilir

Morgan Stanley analistleri, geçen ay düzenleyici kurumlar tarafından açıklanan revize edilmiş taslak kuralların yürürlüğe girmesi durumunda, büyük Amerikan bankalarının toplamda 320 milyar dolara kadar fazla sermaye serbest bırakabileceğini öngördü.

Manan Gosalia liderliğindeki analist ekibi, 36 bankanın mevcut 266 milyar dolarlık sermayelerine ek olarak yaklaşık yüzde 20'lik artışla 320 milyar dolarlık fazla sermayeye sahip olabileceğini belirtti. Analistler, "Sermaye kurallarındaki netlik, bankacılık sektörü için önemli bir katalizör görevi görüyor" yorumunda bulundu.

Bazı uzmanlar bu değişikliklerin önümüzdeki yıla kadar hayata geçmeyeceğini düşünse de, Morgan Stanley uygulamanın üçüncü çeyreğe kadar tamamlanabileceğini öngörüyor. Şu anda bankalar önerilen düzenlemeleri inceliyor.

Risk ağırlıklı varlık hesaplamalarındaki değişikliklerden özellikle bölgesel bankaların fayda sağlaması beklenirken, Goldman Sachs ve Citigroup gibi küresel sistemik öneme sahip bankaların da ek yükümlülüklerdeki azalmadan önemli ölçüde kazanç elde edeceği tahmin ediliyor.