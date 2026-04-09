SPK'dan 5 şirkete milyarlarca borçlanma izni

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)bir şirkete sermaye artırımına onay verirken, 5 şirketin ise milyarlarca borçlanmasına izin verdi.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2026 08:49

Son Güncelleme Tarihi 09 Nisan 2026 08:50

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde şirketlerin sermaye artırımı, borçlanma aracı ihraçları ve yeni fon kuruluşlarına ilişkin önemli kararlarını açıkladı.

SÜMER VARLIK'A BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI ONAYI

Kurul, Sümer Varlık Yönetim AŞ'nin 482 milyon liralık bedelsiz sermaye artırımı talebini uygun buldu.

ŞİRKETLERE MİLYARLARCA LİRALIK BORÇLANMA İZNİ

SPK, birçok büyük şirketin borçlanma aracı ihraç başvurusuna da onay verdi. Buna göre:

  • Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ 1,5 milyar lira

  • Ofis Yem Gıda Sanayi ve Ticaret AŞ 2 milyar lira

  • Coca-Cola İçecek AŞ 20 milyar lira

  • Çimsa Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ 10 milyar lira

  • Tarfin Tarım AŞ 300 milyon lira

tutarında borçlanma aracı ihraç edebilecek.

YENİ FON VE ŞEMSİYE FON KURULUŞLARINA ONAY

Kurul, portföy yönetim şirketlerinin yeni fon kurma taleplerine de olumlu yaklaştı.

Inveo Portföy Yönetimi AŞ'nin "Gelişim Trakya Gayrimenkul Yatırım Fonu"nun kuruluşu ve katılma payı ihracı onaylandı.

Ayrıca, İncir Portföy Yönetimi AŞ'nin:

  • Birinci Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

  • Birinci Proje Gayrimenkul Yatırım Fonu

kuruluşlarına izin verildi.

Bunun yanında şu şemsiye fonların kuruluşu da kabul edildi:

  • Astra Portföy Yönetimi AŞ Gayrimenkul Şemsiye Fonu

  • Astra Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu

  • Neo Portföy Yönetimi AŞ Katılım Şemsiye Fonu

YENİ ŞİRKET VE YETKİLENDİRME KARARLARI

SPK, Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından kurulması planlanan "Ak Yatırım Varlık Kiralama AŞ" için hazırlanan esas sözleşmeye uygun görüş verdi.

Öte yandan:

  • Başkent Menkul Değerler AŞ'ye yatırım danışmanlığı faaliyet izni verildi.

  • CPATURK Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ, sermaye piyasasında bilgi sistemleri bağımsız denetimi yapmak üzere yetkilendirildi.

