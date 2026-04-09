Büyüme endişeleri metal piyasalarını dalgalandırıyor: Bakır fiyatlarında karışık seyir!

London Metal Exchange (LME) verilerine göre, bakır fiyatları üç haftanın zirvesinden gerileyerek yüzde 0,6 düşüşle 12.630 dolar/ton seviyesine indi. Öte yandan, Şangay vadeli bakır kontratları yüzde 0,5 yükselerek 97.740 yuan/ton ile 18 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Diğer metallerde ise LME alüminyum yüzde 0,1 düşüşle 3.451,50 dolar/tona gerilerken, Şangay alüminyum fiyatları yüzde 0,5 azaldı ve 24.555 yuan/ton seviyesine geriledi. LME'de kalay yüzde 1,4 değer kaybederken, çinko yüzde 0,1 yükseldi, kurşun sabit kaldı ve nikel yüzde 0,4 düşüş gösterdi.

Şangay piyasasında ise çinko yüzde 0,3, kurşun yüzde 0,2 ve kalay yüzde 0,7 düşerken, nikel yüzde 0,5 artış kaydetti. Yüksek enerji maliyetleri ve jeopolitik belirsizlikler, metal piyasalarında volatilitenin devam etmesine zemin hazırlıyor.