CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin, Orta Doğu enerji krizinden kazançlı çıkıyor: Temiz teknoloji ile enerji bağımsızlığına yatırım

Deutsche Bank’ın özel bankacılık bölümünde gelişen piyasalar baş yatırım sorumlusu Jacky Tang’e göre, Orta Doğu’daki çatışmalar petrol ve gaz piyasalarında volatilite yaratırken, Çin ekonomik ve enerji açısından kazançlı çıkıyor. Ülkenin dünyanın en büyük temiz teknoloji üreticisi olması, enerji güvenliği arayışındaki hükümetlere kritik ekipman sağlamasını mümkün kılıyor.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2026 08:31

Deutsche Bank'ın özel bankacılık bölümünde gelişen piyasalar baş yatırım sorumlusu Jacky Tang, "Herkes biliyor ki dünya petrole güvenemez" diyerek, Japonya, Güney Kore ve Hindistan gibi ülkelerin enerji çeşitlendirme arayışını hızlandıracağını vurguluyor.

Çin, kömür liderliğinin yanı sıra temiz enerji yatırımlarını artırarak elektrik üretiminde düşük karbonlu kaynakların payını %25'ten %40'a çıkardı; yenilenebilir enerji kurulu kapasitesi ise yaklaşık %50'ye ulaştı.

Barclays'in baş Çin ekonomisti Jian Chang, uzun vadeli yenilenebilir enerji yatırımlarının Çin'in enerji şoklarına karşı kırılganlığını azalttığını ve petrol-gazın rolünü küçülttüğünü belirtiyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.536,8400 Değişim 346,26 Son veri saati:
Düşük 13333,68 Yüksek 13679,94
Açılış
44,5504 Değişim 0,0787 Son veri saati:
Düşük 44,4691 Yüksek 44,5478
Açılış
52,1391 Değişim 0,1971 Son veri saati:
Düşük 51,8939 Yüksek 52,091
Açılış
6.751,7480 Değişim 51,882 Son veri saati:
Düşük 6722,138 Yüksek 6774,02
Açılış
105,9227 Değişim 2,1423 Son veri saati:
Düşük 104,3123 Yüksek 106,4546
Açılış
BİST En Aktif Hisseler