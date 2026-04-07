Hollandalı dev bankanın satışı iptal edildi

Hollanda merkezli bankacılık grubu ING, Rusya'daki varlıklarının Moskova merkezli Global Development JSC şirketine satışına ilişkin anlaşmanın tek taraflı olarak feshedildiğini, ancak Rusya pazarından tamamen çekilme kararlılığının sürdüğünü duyurdu.

SATIŞ SÜRECİ RESMEN DURDURULDU

ING tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2025'te duyurulan ve Moskova merkezli Global Development JSC ile yürütülen satış sürecinin artık ilerleme ihtimalinin kalmadığı belirtildi.

Açıklamada, alıcı tarafın gerekli yasal izinleri alabileceğine dair "gerçekçi bir beklenti" bulunmadığı vurgulanarak, satış sürecinin resmen durdurulduğu ifade edildi.

"RUSYA'DA BİR GELECEK GÖRMÜYORUZ"

Banka, satışın iptal edilmesine rağmen Rusya'dan çıkış hedefinde herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizdi. Açıklamada,

"Pozisyonumuz net, ING için Rusya'da bir gelecek görmüyoruz ve bu pazardaki faaliyetlerimizi sonlandırmaya odaklanmış durumdayız. Hedefimize ulaşmak için alternatif senaryoları değerlendiriyoruz" denildi.

FİNANSAL ETKİ SINIRLI OLACAK

Banka yönetimi, alternatif çıkış planlarının finansal etkisinin iptal edilen anlaşmayla benzer seviyede olacağını öngörüyor. Daha önce yapılan değerlendirmelerde, Rusya'dan çıkışın bankanın ana sermaye yeterlilik oranı (CET1) üzerinde yaklaşık 7 baz puanlık bir baskı oluşturacağı tahmin edilmişti.

Ayrıca, Şubat 2022'den bu yana Rusya'da yeni iş yapılmadığı ve operasyonların kademeli olarak azaltıldığı hatırlatıldı.

700 MİLYON EUROLUK ZARAR BEKLENTİSİ

ING, Ocak 2025'te Rusya'daki varlıklarını Global Development JSC'ye satacağını açıkladığında, bu işlemden yaklaşık 700 milyon euro zarar beklediğini duyurmuştu.

YAPTIRIMLAR SONRASI ÇIKIŞ DALGASI

Rusya-Ukrayna Savaşı ve ardından gelen uluslararası yaptırımlar sonrası çok sayıda Batılı finans kuruluşu ve şirket, Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.