Finans Ekonomi Hollandalı dev bankanın satışı iptal edildi

Hollanda merkezli bankacılık devi ING, Rusya’daki varlıklarının satışına ilişkin anlaşmanın tek taraflı olarak feshedildiğini duyurdu.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 15:14

Hollanda merkezli bankacılık grubu ING, Rusya'daki varlıklarının Moskova merkezli Global Development JSC şirketine satışına ilişkin anlaşmanın tek taraflı olarak feshedildiğini, ancak Rusya pazarından tamamen çekilme kararlılığının sürdüğünü duyurdu.

SATIŞ SÜRECİ RESMEN DURDURULDU

ING tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ocak 2025'te duyurulan ve Moskova merkezli Global Development JSC ile yürütülen satış sürecinin artık ilerleme ihtimalinin kalmadığı belirtildi.

Açıklamada, alıcı tarafın gerekli yasal izinleri alabileceğine dair "gerçekçi bir beklenti" bulunmadığı vurgulanarak, satış sürecinin resmen durdurulduğu ifade edildi.

"RUSYA'DA BİR GELECEK GÖRMÜYORUZ"

Banka, satışın iptal edilmesine rağmen Rusya'dan çıkış hedefinde herhangi bir değişiklik olmadığının altını çizdi. Açıklamada,
"Pozisyonumuz net, ING için Rusya'da bir gelecek görmüyoruz ve bu pazardaki faaliyetlerimizi sonlandırmaya odaklanmış durumdayız. Hedefimize ulaşmak için alternatif senaryoları değerlendiriyoruz" denildi.

FİNANSAL ETKİ SINIRLI OLACAK

Banka yönetimi, alternatif çıkış planlarının finansal etkisinin iptal edilen anlaşmayla benzer seviyede olacağını öngörüyor. Daha önce yapılan değerlendirmelerde, Rusya'dan çıkışın bankanın ana sermaye yeterlilik oranı (CET1) üzerinde yaklaşık 7 baz puanlık bir baskı oluşturacağı tahmin edilmişti.

Ayrıca, Şubat 2022'den bu yana Rusya'da yeni iş yapılmadığı ve operasyonların kademeli olarak azaltıldığı hatırlatıldı.

700 MİLYON EUROLUK ZARAR BEKLENTİSİ

ING, Ocak 2025'te Rusya'daki varlıklarını Global Development JSC'ye satacağını açıkladığında, bu işlemden yaklaşık 700 milyon euro zarar beklediğini duyurmuştu.

YAPTIRIMLAR SONRASI ÇIKIŞ DALGASI

Rusya-Ukrayna Savaşı ve ardından gelen uluslararası yaptırımlar sonrası çok sayıda Batılı finans kuruluşu ve şirket, Rusya'daki faaliyetlerini sonlandırma kararı almıştı.

İlginizi Çekebilir
Çin talebi bakır fiyatlarını yükseltti: Küresel piyasalarda baz metaller karışık seyirde! Çin talebi bakır fiyatlarını yükseltti: Küresel piyasalarda baz metaller karışık seyirde! 07 Nisan 2026 09:13
Goldman Sachs’tan kritik tahmin: Sistematik fonlar hisse senetlerine 55 milyar dolarlık alım yapabilir Goldman Sachs’tan kritik tahmin: Sistematik fonlar hisse senetlerine 55 milyar dolarlık alım yapabilir 07 Nisan 2026 09:09
Piyasalar Orta Doğu’daki gelişmelerin gölgesinde yön arıyor Piyasalar Orta Doğu'daki gelişmelerin gölgesinde yön arıyor 07 Nisan 2026 09:07
Citi’den Fed faiz indirimi tahminine revizyon: İlk adım Eylül’e ertelendi Citi’den Fed faiz indirimi tahminine revizyon: İlk adım Eylül’e ertelendi 07 Nisan 2026 08:59
New York borsası ABD-İran diplomasisi ile yükselişle kapandı New York borsası ABD-İran diplomasisi ile yükselişle kapandı 07 Nisan 2026 08:47
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 770 bin liraya düştü Altının kilogram fiyatı 6 milyon 770 bin liraya düştü 06 Nisan 2026 16:38
MicroStrategy’den 329 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi MicroStrategy’den 329 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi 06 Nisan 2026 15:40
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Nisan 2026 14:06
Endonezya’da hükümet izin verdi: Uçak bileti fiyatları yükselecek Endonezya'da hükümet izin verdi: Uçak bileti fiyatları yükselecek 06 Nisan 2026 13:16
Yunanistan’dan enerji hamlesi: Yakıt destek programı başlatıldı Yunanistan'dan enerji hamlesi: Yakıt destek programı başlatıldı 06 Nisan 2026 13:10
Fitch’ten Katar bankalarına negatif izleme kararı: 8 bankanın notu risk altında! Fitch’ten Katar bankalarına negatif izleme kararı: 8 bankanın notu risk altında! 06 Nisan 2026 12:39
AB’den enerji fiyatları uyarısı: Geniş destek paketleri enflasyonu artırabilir AB’den enerji fiyatları uyarısı: Geniş destek paketleri enflasyonu artırabilir 06 Nisan 2026 10:40
