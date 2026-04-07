CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Alman otomotiv sektörünün ekonomiye güveni martta azaldı

Alman otomotiv sektörünün ekonomiye güveni, şubat ayındaki kısmi toparlanmanın ardından martta yeniden geriledi.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 14:46

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) tarafından yayımlanan İş Ortamı Anketi sonuçlarına göre, şubat ayında eksi 15,7 puan olan Alman otomotiv sektörü iş ortamı endeksi, martta 3 puanlık düşüşle eksi 18,7'ye geriledi.

Anket sonuçları, şirketlerin mevcut iş durumlarını bir önceki aya göre önemli ölçüde "daha kötü" olarak değerlendirse de gelecek dönem iş beklentilerini yükselttiğini ortaya koydu.

Buna göre, ankete katılan şirketler mevcut sipariş stoklarını yeniden "daha iyi" olarak değerlendirdi. Eylül 2025'ten bu yana istikrarlı bir artış gösteren sipariş stoku göstergesi, mart ayında eksi 13,5 puana ulaştı.

Benzer bir toparlanma ihracat beklentilerinde de gözlendi. Art arda dördüncü ayda da iyileşme kaydeden ihracat beklentisi martta 30,7 puana yükseldi.

Ifo'ya göre, sektördeki istihdam kaybının gelecek aylarda yavaşlayabileceğine dair işaretler de güçlendi. Şubat ayında eksi 44 puan olan istihdam beklentisi, martta eksi 19,8 puana çıkarak toparlandı.

Ifo Endüstriyel Organizasyon ve Yeni Teknolojiler Merkezi Uzmanı Anita Wölfl, veriye ilişkin değerlendirmesinde, "2022'den bu yana gözlemlenen yeni iş ilanı sayısındaki düşüş durmuş görünüyor." ifadesini kullandı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.023,6600 Değişim 170,35 Son veri saati:
Düşük 13009,57 Yüksek 13179,92
Açılış
44,6168 Değişim 0,0430 Son veri saati:
Düşük 44,5693 Yüksek 44,6123
Açılış
51,6252 Değişim 0,2251 Son veri saati:
Düşük 51,4549 Yüksek 51,68
Açılış
6.671,4330 Değişim 111,334 Son veri saati:
Düşük 6622,051 Yüksek 6733,385
Açılış
103,3809 Değişim 2,5974 Son veri saati:
Düşük 102,7319 Yüksek 105,3293
Açılış
BİST En Aktif Hisseler