New York Fed Başkanı: Temel enflasyon görünümü değişmedi, petrol fiyatları etkisi sınırlı

New York Fed Başkanı John Williams, İran’daki çatışmanın neden olduğu yüksek petrol fiyatlarının genel enflasyonu artırabileceğini belirtmesine rağmen, ABD’deki çekirdek enflasyon ve fiyat baskılarıyla ilgili temel görünümün büyük ölçüde sabit kaldığını söyledi.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 16:36

New York Fed Başkanı John Williams, gıda ve enerji hariç tutulduğunda çekirdek enflasyonun önümüzdeki dönemde yalnızca hafifçe yükselebileceğini öngördü.

Williams ayrıca, ABD ekonomisi için 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 2 – 2,5 aralığına çekti; savaş öncesi tahmini ise yüzde 2,5 – 2,75 seviyesindeydi.

Fed yetkilisi, para politikasının Orta Doğu'daki çatışmanın olası ekonomik etkilerini karşılamak için "doğru konumda" olduğunu ve gerekirse hızlı şekilde yanıt verilebileceğini vurguladı.

İran'daki savaş, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ekonomik büyümeyi yavaşlatma ve enflasyonu yükseltme riskini artırırken, Fed'in ikili görevini test ediyor. Önceki açıklamalarında Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer yetkililer de, faiz oranlarının mevcut pozisyonunun olası risklerle başa çıkmak için uygun olduğunu belirtmişti.

Morgan Stanley’den piyasalara iyimser sinyal: Düzeltme süreci bitmek üzere mi? Morgan Stanley’den piyasalara iyimser sinyal: Düzeltme süreci bitmek üzere mi? 07 Nisan 2026 09:30
Bitcoin 70 bin dolar direncinde zorlanıyor: ABD-İran anlaşması fiyatı yeniden zirveye taşır mı? Bitcoin 70 bin dolar direncinde zorlanıyor: ABD-İran anlaşması fiyatı yeniden zirveye taşır mı? 07 Nisan 2026 09:26
Demir cevheri fiyatları yükseldi: Çin talebi desteklerken riskler artışı sınırlıyor Demir cevheri fiyatları yükseldi: Çin talebi desteklerken riskler artışı sınırlıyor 07 Nisan 2026 09:16
Çin talebi bakır fiyatlarını yükseltti: Küresel piyasalarda baz metaller karışık seyirde! Çin talebi bakır fiyatlarını yükseltti: Küresel piyasalarda baz metaller karışık seyirde! 07 Nisan 2026 09:13
Goldman Sachs’tan kritik tahmin: Sistematik fonlar hisse senetlerine 55 milyar dolarlık alım yapabilir Goldman Sachs’tan kritik tahmin: Sistematik fonlar hisse senetlerine 55 milyar dolarlık alım yapabilir 07 Nisan 2026 09:09
Piyasalar Orta Doğu’daki gelişmelerin gölgesinde yön arıyor Piyasalar Orta Doğu'daki gelişmelerin gölgesinde yön arıyor 07 Nisan 2026 09:07
Citi’den Fed faiz indirimi tahminine revizyon: İlk adım Eylül’e ertelendi Citi’den Fed faiz indirimi tahminine revizyon: İlk adım Eylül’e ertelendi 07 Nisan 2026 08:59
New York borsası ABD-İran diplomasisi ile yükselişle kapandı New York borsası ABD-İran diplomasisi ile yükselişle kapandı 07 Nisan 2026 08:47
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 770 bin liraya düştü Altının kilogram fiyatı 6 milyon 770 bin liraya düştü 06 Nisan 2026 16:38
MicroStrategy’den 329 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi MicroStrategy’den 329 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi 06 Nisan 2026 15:40
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Nisan 2026 14:06
Endonezya’da hükümet izin verdi: Uçak bileti fiyatları yükselecek Endonezya'da hükümet izin verdi: Uçak bileti fiyatları yükselecek 06 Nisan 2026 13:16
