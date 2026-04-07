New York Fed Başkanı: Temel enflasyon görünümü değişmedi, petrol fiyatları etkisi sınırlı

New York Fed Başkanı John Williams, gıda ve enerji hariç tutulduğunda çekirdek enflasyonun önümüzdeki dönemde yalnızca hafifçe yükselebileceğini öngördü.

Williams ayrıca, ABD ekonomisi için 2026 yılı büyüme tahminini yüzde 2 – 2,5 aralığına çekti; savaş öncesi tahmini ise yüzde 2,5 – 2,75 seviyesindeydi.

Fed yetkilisi, para politikasının Orta Doğu'daki çatışmanın olası ekonomik etkilerini karşılamak için "doğru konumda" olduğunu ve gerekirse hızlı şekilde yanıt verilebileceğini vurguladı.

İran'daki savaş, enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle ekonomik büyümeyi yavaşlatma ve enflasyonu yükseltme riskini artırırken, Fed'in ikili görevini test ediyor. Önceki açıklamalarında Fed Başkanı Jerome Powell ve diğer yetkililer de, faiz oranlarının mevcut pozisyonunun olası risklerle başa çıkmak için uygun olduğunu belirtmişti.