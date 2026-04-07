Romanya dizel vergisini düşürdü

Romanya hükümetinin Orta Doğu'daki çatışmaların olumsuz etkilerine karşı dizel ürünlerde vergilerin düşürülmesi için 3 Nisan’da aldığı karar yürürlüğe girdi.

AA

07 Nisan 2026 15:55

Son Güncelleme Tarihi 07 Nisan 2026 15:56

Buna göre dizel fiyatları litre başına KDV dahil 7 sent ucuzlarken, vergi indiriminin bütçeye maliyetinin 118 milyon avro olacağı belirtildi. Hükümet ayrıca, enerji şirketlerinin olağanüstü karlarına yönelik yüzde 60'a kadar oranlarda "dayanışma vergisi" getirildiğini duyurdu.

Hükümet sözcüsü Dogioiu, basına yaptığı açıklamada, kararın enflasyon ve yakıt fiyatlarının daha geniş ekonomik etkisine ilişkin endişeler nedeniyle alındığını söyledi.

Dogioiu, Romanya'daki akaryakıt tüketiminin yaklaşık yüzde 75'ini oluşturan ve enflasyon üzerinde en güçlü etkiye sahip dizelin hedef alındığını belirtti.

Romanya hükümeti, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılar ve İran'ın misillemeleriyle devam eden bölgesel gerilim sonucu 30 Haziran'a kadar geçerli olacak şekilde ham petrol ve petrol ürünleri piyasasında "kriz durumu" ilan etmişti.

Bu kapsamda 26 Mart'ta resmi gazetede yayımlanan Acil Durum Yönetmeliği ile petrol ürünlerinde haksız fiyat artışlarının önüne geçilmesinin hedeflendiği kaydedilmişti.

Altın Fiyatları
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
