Yunanistan'dan enerji hamlesi: Yakıt destek programı başlatıldı

Yunanistan'da artan enerji maliyetlerinin etkisini hafifletmek amacıyla yakıt desteği programı uygulamaya konuldu.

AA

Oluşturma Tarihi 06 Nisan 2026 13:10

Yunan basınında yer alan haberlere göre, program kapsamında ana karada yaşayan araç sahiplerine 50 avro, ada bölgelerinde yaşayanlara ise 60 avro destek sağlanacak. Motosiklet sahiplerine verilecek destek tutarı ise ana karada 30 avro, adalarda 35 avro olarak belirlendi.

Uygulama, yıllık geliri bekarlar için 25 bin avroya, evli çiftler için 35 bin avroya kadar olan kişileri kapsarken, ülkedeki sürücülerin yaklaşık yüzde 75'i bu destekten yararlanacak.

Akaryakıt fiyatları son dönemde Orta Doğu'daki gelişmelerin etkisiyle yükselirken, benzin fiyatları ana karada litre başına 2 avroyu aştı, bazı ada bölgelerinde ise 2,35 avroya kadar yükseldi.

