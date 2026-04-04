Finans Ekonomi IMF: Japon ekonomisi küresel şoklar karşısında dayanıklılık sergiledi

IMF: Japon ekonomisi küresel şoklar karşısında dayanıklılık sergiledi

Uluslararası Para Fonu (IMF), Japonya'nın ekonomisinin, küresel şoklar karşısında etkileyici bir dayanıklılık gösterdiğini belirterek ülkede büyümenin bu yıl güçlü kalmasının beklendiğini ancak zayıflayan dış talep ve Orta Doğu'daki çatışmaların etkisiyle büyüme hızının yüzde 0,8'e gerileyeceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

AA

Oluşturma Tarihi 04 Nisan 2026 11:33

IMF İcra Direktörleri Kurulu, Japonya ile 2026 yılı 4. madde konsültasyonunu tamamladı.

Fondan yapılan açıklamada, "Japon ekonomisi küresel şoklar karşısında etkileyici bir dayanıklılık sergiledi ve üretim potansiyelin üzerinde büyüyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Ülkede iç talebin güçlü seyrettiği ve işsizliğin düşük kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, yaklaşık 30 yıl süren sıfıra yakın enflasyon döneminin ardından, fiyat artışlarının 3,5 yılı aşkın süredir Japonya Merkez Bankasının (BoJ) hedefinin üzerinde seyrettiği anımsatıldı.

Açıklamada, nominal ücretlerin tarihsel olarak güçlü bir hızla arttığı, yüksek enflasyonun hanehalkı alım gücünü aşındırması nedeniyle yaşam maliyetine ilişkin kalıcı endişelerin bulunduğu kaydedildi.

Japonya ekonomisine dair büyüme beklentilerine yer verilen açıklamada, "Büyümenin 2026'da güçlü seyrini koruması, ancak zayıflayan dış talep ve Orta Doğu'daki çatışmanın etkisi nedeniyle yüzde 0,8'e yavaşlaması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, özel yatırımların ve tüketimin güçlü kalmasının beklendiği, enflasyondaki yavaşlama ve iş gücü kıtlığının sürmesiyle reel ücretlerde görülecek kademeli artışın özellikle tüketimi destekleyeceği belirtildi.

"KADEMELİ FAİZ ARTIRIMLARI SÜRDÜRÜLMELİ"

Şubat ayında yıllık yüzde 1,3 olan enflasyonun, bu yıl yükselmesinin, ardından 2027'de BoJ'un hedefine yaklaşmasının beklendiği ifade edilen açıklamada, görünüme ve enflasyona yönelik risklerin genel olarak dengeli olduğu kaydedildi.

Açıklamada, 2035'ten itibaren ülkenin borcunun gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranının artmasının beklendiği, bu oranı kararlı biçimde aşağı yönlü bir patikada tutacak bir planı da içeren ihtiyatlı mali politikaların gerekli olduğu vurgulandı.

Para politikasındaki gevşemenin uygun şekilde geri çekildiği kaydedilen açıklamada, "Politika faizini nötr bir seviyeye doğru taşımak için kademeli faiz artırımları sürdürülmeli." değerlendirmesi yapıldı.

"MALİ AYARLAMALAR GEREKLİ"

IMF İcra Direktörleri Kurulunun değerlendirmelerine de yer verilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Direktörler Orta Doğu'daki savaşın görünüm açısından önemli yeni riskler oluşturduğu konusunda mutabık kaldı. İleriye dönük olarak, mali tamponların yeniden güçlendirilmesinin sürdürülmesi, para politikasının normalleştirilmesine devam edilmesi ve sürdürülebilir reel ücret artışlarını desteklemek amacıyla iş gücü piyasası reformlarının ilerletilmesi gerektiğini vurguladılar."

Açıklamada, direktörlerin yakın vadede daha nötr bir mali duruşun ve orta vadede büyüme dostu mali ayarlamaların gerekliliği konusunda hemfikir olduğu kaydedildi.

Japonya ekonomisine ilişkin tahminlere de yer verilen açıklamada, ülke ekonomisinin gelecek yıl yüzde 0,6 büyümesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede enflasyonun bu yıl yüzde 1,9 ve gelecek yıl yüzde 2,1 olacağının öngörüldüğü aktarıldı.

İlginizi Çekebilir
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 03 Nisan 2026 10:11
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor 03 Nisan 2026 10:09
Avrupa ve Asya borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak Avrupa ve Asya borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak 03 Nisan 2026 09:50
Fitch, QatarEnergy LNG tahvillerini negatif izlemeye aldı Fitch, QatarEnergy LNG tahvillerini negatif izlemeye aldı 03 Nisan 2026 09:46
Amazon’dan lojistik ücretlerine zam Amazon'dan lojistik ücretlerine zam 03 Nisan 2026 09:44
Hürmüz Boğazı’nda yuan dönemi: Çin yuan ile geçiş ücretlerini ödeme başlattı Hürmüz Boğazı’nda yuan dönemi: Çin yuan ile geçiş ücretlerini ödeme başlattı 03 Nisan 2026 09:41
VİOP’ta endeks kontratı güne yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı güne yükselişle başladı 03 Nisan 2026 09:35
BlackRock: 2026’da küresel borsalarda rotasyon ve yeniden kalibrasyon başlıyor BlackRock: 2026’da küresel borsalarda rotasyon ve yeniden kalibrasyon başlıyor 03 Nisan 2026 09:23
Japonya’dan Yen’de kritik seviyeye müdahale sinyali: Katayama uyardı Japonya’dan Yen’de kritik seviyeye müdahale sinyali: Katayama uyardı 03 Nisan 2026 09:20
Piyasalar, ABD’de açıklanacak istihdam raporuna odaklandı Piyasalar, ABD'de açıklanacak istihdam raporuna odaklandı 03 Nisan 2026 09:11
Jeopolitik gerilim kriptoyu sarstı: Bitcoin 65 bin doların altını test etti Jeopolitik gerilim kriptoyu sarstı: Bitcoin 65 bin doların altını test etti 03 Nisan 2026 09:06
Petrol fiyatlarındaki kalıcı artış enflasyon riskini büyütebilir Petrol fiyatlarındaki kalıcı artış enflasyon riskini büyütebilir 03 Nisan 2026 08:40
