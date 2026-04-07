New York borsası ABD-İran diplomasisi ile yükselişle kapandı

New York borsası, yatırımcıların Orta Doğu'da gerilimin azalabileceğine dair beklentileriyle haftanın ilk işlem gününü yükselişle tamamladı.

ENDEKSLER GÜNÜ ARTIŞLA TAMAMLADI

Kapanışta Dow Jones Industrial Average yüzde 0,36 artarak 46.669,88 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,44 artışla 6.611,83 puana çıkarken,

Nasdaq Composite yüzde 0,54 değer kazanarak 21.996,34 puana ulaştı.

Piyasalarda, Orta Doğu'da ABD/İsrail ile İran arasında süren gerilimin sona erebileceği beklentisi öne çıktı.

TRUMP'TAN SERT AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda İran'a yönelik sert ifadeler kullandı. Hürmüz Boğazı'nın kapatılması ihtimaline karşı İran'ın "büyük bedel ödeyeceğini" belirten Trump, 7 Nisan'a işaret ederek enerji altyapısına yönelik olası saldırılara da gönderme yaptı.

Paskalya töreninde basın mensuplarına konuşan Trump, İran petrolüne ilişkin dikkat çeken bir çıkış yaparak, "Bana kalsa o petrolü alır ve elimizde tutardık" ifadelerini kullandı. Ayrıca İran ile yürütülen temasların olumlu ilerlediğini belirterek anlaşma ihtimaline kapı araladı.

ATEŞKES İDDİASI PİYASALARI DESTEKLEDİ

ABD basınında yer alan haberlere göre, Washington ile Tahran'ın kalıcı bir anlaşma için 45 günlük olası ateşkesi görüştüğü iddiası, yatırımcıların risk algısını iyileştirdi. Bu gelişme, piyasadaki yükselişte önemli rol oynadı.

PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ

Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle petrol fiyatlarında da yukarı yönlü hareket izlendi.

Brent petrol yüzde 0,5 artarak 109,57 dolara,

WTI ham petrol ise yüzde 0,9 yükselerek 112,50 dolara çıktı.

Analistler, yatırımcıların bir yandan barış ihtimalini fiyatladığını, diğer yandan ise olası bir tırmanış senaryosunun petrol ve faizler üzerinde baskı yaratabileceğini vurguladı.

IMF VE JPMORGAN'DAN UYARI

Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, savaşın küresel ekonomi üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, bu durumun daha yüksek enflasyon ve daha yavaş büyümeye yol açabileceğini ifade etti.

Öte yandan JPMorgan Chase CEO'su Jamie Dimon da enerji ve emtia fiyatlarında kalıcı şokların yaşanabileceğini, bunun da faiz beklentilerini yukarı çekebileceğini belirtti.

GÖZLER ENFLASYON VERİLERİNDE

Makroekonomik veri tarafında, ABD'de ISM hizmet sektörü PMI verisi mart ayında 54 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

Piyasalar önümüzdeki günlerde, özellikle ABD'de açıklanacak tüketici fiyat endeksi (CPI) ve kişisel tüketim harcamaları (PCE) verilerine odaklanacak.