Endonezya'da hükümet izin verdi: Uçak bileti fiyatları yükselecek

Endonezya, ABD/İsrail ile İran arasındaki savaşın etkisiyle artan yakıt fiyatları nedeniyle hava yolu şirketlerinin bilet fiyatlarını artırmasına izin verirken, bazı havacılık vergilerini de kaldıracağını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 06 Nisan 2026 13:16

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Antara ajansının haberine göre, Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, düzenlediği basın toplantısında fiyat artışlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Hartarto, çatışmaların etkisiyle artan havacılık yakıtı fiyatları nedeniyle iç hat uçak bileti fiyatlarındaki artışı yüzde 9-13 aralığında tutma kararı alındığını bildirdi.

Hükümetin fazla maliyetleri kontrol altına almak amacıyla üst bilet fiyat sınırının yüzde 38'ine kadar yakıt ek ücreti artışına izin verdiğini belirten Hartarto ayrıca, fiyatları dengelemek için vergi muafiyetleri ve çeşitli politika önlemleri de uygulayacağını ifade etti.

Endonezya hükümeti, 31 Mart'ta, Orta Doğu'daki gerilimin yol açtığı akaryakıt ve enerji krizine karşı önlem almak amacıyla kamu çalışanları için her cuma zorunlu uzaktan çalışma uygulaması başlatıldığını duyurmuştu.

1 Nisan'dan itibaren ise toplu taşıma araçları dışında sübvansiyonlu yakıt alımlarının araç başına günlük 50 litre ile sınırlandırılması kararlaştırılmıştı.

Küresel enerji piyasalarında fiyat hareketliliği sürüyor Küresel enerji piyasalarında fiyat hareketliliği sürüyor 04 Nisan 2026 12:03
Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı 04 Nisan 2026 11:42
IMF: Japon ekonomisi küresel şoklar karşısında dayanıklılık sergiledi IMF: Japon ekonomisi küresel şoklar karşısında dayanıklılık sergiledi 04 Nisan 2026 11:33
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 813 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 6 milyon 813 bin liraya çıktı 03 Nisan 2026 16:52
Microsoft’tan Japonya’ya 10 milyar dolarlık dev yatırım Microsoft’tan Japonya’ya 10 milyar dolarlık dev yatırım 03 Nisan 2026 15:49
Avustralya’da halkın panik alımları, yakıt krizini derinleştirdi Avustralya'da halkın "panik alımları", yakıt krizini derinleştirdi 03 Nisan 2026 15:39
AB’de akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor AB'de akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor 03 Nisan 2026 15:38
ABD’de tarım dışı istihdam rakamları belli oldu ABD'de tarım dışı istihdam rakamları belli oldu 03 Nisan 2026 15:36
AB’den uyarı: Orta Doğu krizi enerji fiyatlarını uzun süre yüksek tutacak AB’den uyarı: Orta Doğu krizi enerji fiyatlarını uzun süre yüksek tutacak 03 Nisan 2026 15:13
Pakistan’da benzin ve dizel fiyatları arttı Pakistan'da benzin ve dizel fiyatları arttı 03 Nisan 2026 14:42
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 03 Nisan 2026 13:16
Alüminyum fiyatları düşüşte! Dolar ve stok artışı etkili oldu Alüminyum fiyatları düşüşte! Dolar ve stok artışı etkili oldu 03 Nisan 2026 13:04
