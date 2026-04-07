Demir cevheri fiyatları yükseldi: Çin talebi desteklerken riskler artışı sınırlıyor

Demir cevheri fiyatları, Paskalya tatilinin sona ermesiyle birlikte işlemlerin yeniden başlaması ve jeopolitik gerilimlerde çözüm beklentilerinin güçlenmesiyle yükseliş kaydetti. Özellikle Çin’den gelen talep sinyalleri fiyatları desteklerken, yüksek stok seviyeleri ve ticari kısıtlamalar yükselişi sınırladı.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 09:16

Vadeli piyasalarda hareketlilik dikkat çekti. Dalian Emtia Borsası'nda en yoğun işlem gören Mayıs vadeli demir cevheri kontratı yüzde 0,5 artışla 805 yuan (117,03 dolar) seviyesine yükseldi. Singapur Borsası'nda işlem gören gösterge kontrat ise yüzde 0,25 artarak ton başına 106,9 dolara çıktı.

Fiyatlardaki yükselişte, Çin'in enerji yatırımlarını hızlandırma planları etkili oldu. Xi Jinping, küresel enerji arzına yönelik risklerin arttığı bir dönemde enerji güvenliğini sağlamak amacıyla yeni projelerin hızlandırılması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda Tibet Platosu'nun doğusunda dünyanın en büyük hidroelektrik baraj projelerinden birinin gündeme gelmesi, demir cevheri talebine yönelik beklentileri güçlendirdi.

Jeopolitik cephede ise İran, ABD ve İsrail ile süren gerilimde kalıcı bir çözüm arayışında olduğunu belirtirken, Donald Trump anlaşma sağlanamaması durumunda sert uyarılarda bulundu.

Buna karşın, piyasada arz tarafına ilişkin gelişmeler fiyat artışını sınırladı. Steelhome verilerine göre Çin'in büyük limanlarındaki demir cevheri stokları haftalık bazda yüzde 0,65 artış gösterdi. Bu durum, üretimdeki artışa rağmen stokların eritilmesinde zorluk yaşandığını ortaya koydu.

Ayrıca Vietnam'ın 17 Nisan itibarıyla bazı Çin menşeli sıcak haddelenmiş çelik ürünlerine yüzde 27,83'e varan geçici anti-damping vergisi uygulayacağını açıklaması da piyasalarda baskı yarattı.

Diğer emtia kalemlerinde ise karışık bir seyir izlendi. Dalian'da koklaşabilir kömür gerilerken kok fiyatları yükseldi. Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri yatay kalırken, sıcak haddelenmiş rulo ve filmaşin düşüş gösterdi. Paslanmaz çelik ise sınırlı yükseliş kaydetti.

