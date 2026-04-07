CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Çin talebi bakır fiyatlarını yükseltti: Küresel piyasalarda baz metaller karışık seyirde!

Çin talebi bakır fiyatlarını yükseltti: Küresel piyasalarda baz metaller karışık seyirde!

Küresel piyasalarda bakır fiyatları, Çin’den gelen güçlü talep beklentileri ve azalan stokların etkisiyle yükselişini sürdürdü. Güçlenen dolar ve yüksek petrol fiyatlarına rağmen bakır, diğer baz metallere kıyasla daha pozitif bir performans sergiledi.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 09:13

Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre bakırın ton fiyatı yüzde 0,52 artarak 12.424 dolara çıkarken, Şangay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) tarafında ise yüzde 0,57 yükselişle 96.780 yuana ulaştı. SHFE'de bakır stoklarının 13 Mart'tan bu yana yüzde 30'dan fazla azalması, Çin kaynaklı talebin güçlü seyrettiğine işaret etti. Ayrıca Yangşan bakır primi 65 dolar/ton seviyesinde kalırken, kısa süre önce 69 dolar ile son dönemin zirvelerinden birini test etmişti.

Diğer baz metallerde ise daha karmaşık bir görünüm öne çıktı. LME'de alüminyum fiyatları, Körfez bölgesine ilişkin arz endişelerine rağmen yüzde 0,09 düşüşle 3.466,50 dolar/tona geriledi. Emirates Global Aluminium tarafından işletilen Al Taweelah eritme tesisindeki yenileme çalışmalarının bir yıla kadar sürebileceği ifade edildi.

Çinko fiyatları LME'de yatay seyrederken SHFE'de yüzde 0,13 geriledi. Kurşun LME'de sınırlı yükseliş gösterirken SHFE'de düşüş kaydetti. Nikel her iki piyasada da değer kaybederken, kalay fiyatları da hem LME hem SHFE tarafında geriledi.

Öte yandan, Brent petrol vadeli kontratlarının 110 dolar/varilin üzerinde işlem görmesi ve ABD dolarındaki güçlenme, bakır fiyatlarındaki yükselişi kısmen sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altın Fiyatları
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüş Fiyatları
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.112,3100 Değişim 207,67 Son veri saati:
Düşük 12960,2 Yüksek 13167,87
Açılış
44,6147 Değişim 0,0427 Son veri saati:
Düşük 44,5693 Yüksek 44,612
Açılış
51,5143 Değişim 0,0903 Son veri saati:
Düşük 51,4549 Yüksek 51,5452
Açılış
6.661,0980 Değişim 70,997 Son veri saati:
Düşük 6622,051 Yüksek 6693,048
Açılış
103,8021 Değişim 2,5974 Son veri saati:
Düşük 102,7319 Yüksek 105,3293
Açılış
BİST En Aktif Hisseler