Çin talebi bakır fiyatlarını yükseltti: Küresel piyasalarda baz metaller karışık seyirde!

Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre bakırın ton fiyatı yüzde 0,52 artarak 12.424 dolara çıkarken, Şangay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) tarafında ise yüzde 0,57 yükselişle 96.780 yuana ulaştı. SHFE'de bakır stoklarının 13 Mart'tan bu yana yüzde 30'dan fazla azalması, Çin kaynaklı talebin güçlü seyrettiğine işaret etti. Ayrıca Yangşan bakır primi 65 dolar/ton seviyesinde kalırken, kısa süre önce 69 dolar ile son dönemin zirvelerinden birini test etmişti.

Diğer baz metallerde ise daha karmaşık bir görünüm öne çıktı. LME'de alüminyum fiyatları, Körfez bölgesine ilişkin arz endişelerine rağmen yüzde 0,09 düşüşle 3.466,50 dolar/tona geriledi. Emirates Global Aluminium tarafından işletilen Al Taweelah eritme tesisindeki yenileme çalışmalarının bir yıla kadar sürebileceği ifade edildi.

Çinko fiyatları LME'de yatay seyrederken SHFE'de yüzde 0,13 geriledi. Kurşun LME'de sınırlı yükseliş gösterirken SHFE'de düşüş kaydetti. Nikel her iki piyasada da değer kaybederken, kalay fiyatları da hem LME hem SHFE tarafında geriledi.

Öte yandan, Brent petrol vadeli kontratlarının 110 dolar/varilin üzerinde işlem görmesi ve ABD dolarındaki güçlenme, bakır fiyatlarındaki yükselişi kısmen sınırlayan unsurlar arasında yer aldı.