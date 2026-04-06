CANLI BORSA
Anasayfa Finans Borsa Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,15 değer kazanarak 13.085,76 puana çıktı.

AA

Oluşturma Tarihi 06 Nisan 2026 14:06

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 149,41 puan ve yüzde 1,15 artışla 13.085,76 puana yükseldi.

Toplam işlem hacmi 68,4 milyar lira oldu. Bankacılık endeksi yüzde 1,84, holding endeksi ise yüzde 0,97 değer kazandı.

Sektör endekslerinde en çok yükselen yüzde 2,36 ile inşaat, tek değer kaybeden ise yüzde 0,05 ile bilişim oldu.

Küresel piyasalarda Orta Doğu'daki çatışmalara ilişkin haber akışı ve enerji fiyatları yakından takip edilirken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi genele yayılan alımlarla günün ilk yarısını pozitif tamamladı.

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puanın direnç, 13.000 ve 12.900 puanın destek konumunda olduğunu ifade etti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
ABD’de benzin fiyatları 2022’den sonra ilk kez 5 doları aştı: Petrol krizi etkisini gösteriyor ABD’de benzin fiyatları 2022’den sonra ilk kez 5 doları aştı: Petrol krizi etkisini gösteriyor 04 Nisan 2026 14:19
Trump yönetimi, savunma için 1,5 trilyon dolarlık kaynak talep etti Trump yönetimi, savunma için 1,5 trilyon dolarlık kaynak talep etti 04 Nisan 2026 13:05
Küresel enerji piyasalarında fiyat hareketliliği sürüyor Küresel enerji piyasalarında fiyat hareketliliği sürüyor 04 Nisan 2026 12:03
Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı 04 Nisan 2026 11:42
IMF: Japon ekonomisi küresel şoklar karşısında dayanıklılık sergiledi IMF: Japon ekonomisi küresel şoklar karşısında dayanıklılık sergiledi 04 Nisan 2026 11:33
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 813 bin liraya çıktı Altının kilogram fiyatı 6 milyon 813 bin liraya çıktı 03 Nisan 2026 16:52
Microsoft’tan Japonya’ya 10 milyar dolarlık dev yatırım Microsoft’tan Japonya’ya 10 milyar dolarlık dev yatırım 03 Nisan 2026 15:49
Avustralya’da halkın panik alımları, yakıt krizini derinleştirdi Avustralya'da halkın "panik alımları", yakıt krizini derinleştirdi 03 Nisan 2026 15:39
AB’de akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor AB'de akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor 03 Nisan 2026 15:38
ABD’de tarım dışı istihdam rakamları belli oldu ABD'de tarım dışı istihdam rakamları belli oldu 03 Nisan 2026 15:36
AB’den uyarı: Orta Doğu krizi enerji fiyatlarını uzun süre yüksek tutacak AB’den uyarı: Orta Doğu krizi enerji fiyatlarını uzun süre yüksek tutacak 03 Nisan 2026 15:13
Pakistan’da benzin ve dizel fiyatları arttı Pakistan'da benzin ve dizel fiyatları arttı 03 Nisan 2026 14:42
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.124,5300 Değişim 194,82 Son veri saati:
Düşük 12960,2 Yüksek 13155,02
Açılış
13.124,5300 Değişim 194,82 Son veri saati:
Düşük 12960,2 Yüksek 13155,02
Açılış
44,598 Değişim 0,1280 Son veri saati:
Düşük 44,4742 Yüksek 44,6022
Açılış
51,5584 Değişim 0,2746 Son veri saati:
Düşük 51,3562 Yüksek 51,6308
Açılış
6.729,7450 Değişim 151,813 Son veri saati:
Düşük 6596,249 Yüksek 6748,062
Açılış
105,0858 Değişim 3,0990 Son veri saati:
Düşük 102,4274 Yüksek 105,5264
Açılış
BİST En Aktif Hisseler