CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi Citi’den Fed faiz indirimi tahminine revizyon: İlk adım Eylül’e ertelendi

Citi’den Fed faiz indirimi tahminine revizyon: İlk adım Eylül’e ertelendi

Citigroup ekonomistleri, mart ayına ait güçlü istihdam verilerinin ardından Federal Reserve için faiz indirimi beklentilerini güncelledi. Banka, daha önce haziran olarak öngördüğü ilk faiz indirimi tarihini eylül ayına çekti.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 08:59

Citi analistleri Andrew Hollenhorst, Veronica Clark ve Gisela Young tarafından yayımlanan değerlendirmede, 178 bin kişilik istihdam artışı ve yüzde 4,3 seviyesinde kalan işsizlik oranının iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret ettiği vurgulandı. Bu görünümün, Fed'in faizleri eylül ayına kadar sabit tutmasını desteklediği ifade edildi.

Bununla birlikte Citi, diğer ekonomik göstergelerde gözlenen zayıflığın yaz aylarında istihdam verilerine de yansıyabileceğini belirtiyor. Banka, yılın geri kalanında eylül, ekim ve aralık aylarında olmak üzere toplam üç faiz indirimi bekliyor. Önceki projeksiyonlarda bu adımların haziran, temmuz ve eylül aylarında gerçekleşeceği öngörülüyordu.

Citi, faiz indirimleri konusunda piyasadaki en iyimser kurumlar arasında yer almayı sürdürürken, diğer büyük bankaların çoğu bu yıl için en fazla iki indirim öngörüyor. Bankanın daha önce yaptığı revizyon ise ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri gerilimi sonrası yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle mart ayında gerçekleşmişti. Bu gelişme, piyasalarda kısa süreliğine Fed'in faiz artırabileceği ihtimalinin fiyatlanmasına neden olmuştu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.112,3100 Değişim 207,67 Son veri saati:
Düşük 12960,2 Yüksek 13167,87
Açılış
44,6165 Değişim 0,0427 Son veri saati:
Düşük 44,5693 Yüksek 44,612
Açılış
51,5198 Değişim 0,0903 Son veri saati:
Düşük 51,4549 Yüksek 51,5452
Açılış
6.646,4800 Değişim 70,997 Son veri saati:
Düşük 6622,051 Yüksek 6693,048
Açılış
103,2617 Değişim 2,5974 Son veri saati:
Düşük 102,7319 Yüksek 105,3293
Açılış
BİST En Aktif Hisseler