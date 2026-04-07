Citi’den Fed faiz indirimi tahminine revizyon: İlk adım Eylül’e ertelendi

Citi analistleri Andrew Hollenhorst, Veronica Clark ve Gisela Young tarafından yayımlanan değerlendirmede, 178 bin kişilik istihdam artışı ve yüzde 4,3 seviyesinde kalan işsizlik oranının iş gücü piyasasının gücünü koruduğuna işaret ettiği vurgulandı. Bu görünümün, Fed'in faizleri eylül ayına kadar sabit tutmasını desteklediği ifade edildi.

Bununla birlikte Citi, diğer ekonomik göstergelerde gözlenen zayıflığın yaz aylarında istihdam verilerine de yansıyabileceğini belirtiyor. Banka, yılın geri kalanında eylül, ekim ve aralık aylarında olmak üzere toplam üç faiz indirimi bekliyor. Önceki projeksiyonlarda bu adımların haziran, temmuz ve eylül aylarında gerçekleşeceği öngörülüyordu.

Citi, faiz indirimleri konusunda piyasadaki en iyimser kurumlar arasında yer almayı sürdürürken, diğer büyük bankaların çoğu bu yıl için en fazla iki indirim öngörüyor. Bankanın daha önce yaptığı revizyon ise ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri gerilimi sonrası yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle mart ayında gerçekleşmişti. Bu gelişme, piyasalarda kısa süreliğine Fed'in faiz artırabileceği ihtimalinin fiyatlanmasına neden olmuştu.