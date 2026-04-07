J.P. Morgan’dan uyarı: Benzin 5 doları aşabilir

Analistler Joyce Chang ve Natasha Kaneva, yayımladıkları notta, ABD'de benzin fiyatlarının halihazırda galon başına yaklaşık 4 dolar seviyesinde olduğunu belirtti. Boğazın kapanmaya devam etmesi durumunda fiyatların nisan ortasına kadar 5 doların üzerine çıkma riskinin bulunduğunu vurguladılar.

REKOR SEVİYELERE YAKLAŞILABİLİR

Fiyatların 5 doları aşması, Haziran 2022'de görülen yaklaşık 5,02 dolarlık rekor seviyeye yaklaşılması anlamına geliyor. Analistler, enerji arzındaki aksaklıkların benzin fiyatları üzerindeki baskıyı artırmaya devam edebileceğine dikkat çekti.