CANLI BORSA
Çin'in döviz rezervleri martta 3 trilyon 342 milyar dolara geriledi

Çin'in döviz rezervleri martta 3 trilyon 342 milyar dolara geriledi

Çin'in döviz rezervi varlıklarının martta 3 trilyon 342 milyar dolara gerilediği bildirildi.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 14:33

Çin Devlet Döviz Takas İdaresi, Mart 2026 dönemine ilişkin döviz rezervi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin döviz rezervleri, mart sonunda önceki aya göre 85,7 milyar dolar azalarak 3 trilyon 342 milyar dolara geriledi.

Rezervlerin değeri, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,5 düşüş kaydetti.

Yapılan açıklamada martta ABD doları endeksinin yükseldiği, buna karşın küresel finansal varlık fiyatlarının düştüğü belirtilerek, döviz rezervlerindeki azalmanın takas işlemleri ile varlık fiyatlarındaki değişimin bileşik etkisinden kaynaklandığına vurgu yapıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
13.045,6400 Değişim 140,71 Son veri saati:
Düşük 13039,21 Yüksek 13179,92
Açılış
44,6173 Değişim 0,0430 Son veri saati:
Düşük 44,5693 Yüksek 44,6123
Açılış
51,5796 Değişim 0,2251 Son veri saati:
Düşük 51,4549 Yüksek 51,68
Açılış
6.653,1170 Değişim 111,334 Son veri saati:
Düşük 6622,051 Yüksek 6733,385
Açılış
103,2948 Değişim 2,5974 Son veri saati:
Düşük 102,7319 Yüksek 105,3293
Açılış
BİST En Aktif Hisseler