CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB’den enerji fiyatları uyarısı: Geniş destek paketleri enflasyonu artırabilir

AB'den enerji fiyatları uyarısı: Geniş destek paketleri enflasyonu artırabilir

İran sonrası yükselen enerji maliyetleri Avrupa’da yeni bir ekonomik tartışmayı tetikledi. Petrol ve doğal gaz fiyatlarının yaklaşık %60 artması üzerine Avrupa Birliği yetkilileri, üye ülkelere sağlanacak desteklerin kapsamı konusunda temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Oluşturma Tarihi 06 Nisan 2026 10:40

Son Güncelleme Tarihi 06 Nisan 2026 10:44

AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, Financial Times'a yaptığı açıklamada, enerji sektöründeki gelişmelerin tüm ekonomiyi etkileyebileceğini belirterek, politika adımlarında koordinasyonun önemine işaret etti. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Avrupa'da enerji fiyatlarında sert artış yaşanırken, özellikle dizel ve jet yakıtı arzına ilişkin endişeler de büyüyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde da geniş çaplı destek paketlerinin enflasyonist baskıyı artırabileceğini belirterek, karar alıcıları daha dengeli ve ölçülü adımlar atmaya davet etti. AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis ise yalnızca kısa vadeli ve acil önlemlerin uygulanması gerektiğini, aşırı kamu harcamalarının ciddi mali riskler doğurabileceğini ifade etti.

Öte yandan Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz ve Avusturya'nın maliye bakanları, enerji şirketlerinin yüksek kârlarına yönelik AB genelinde "beklenmedik kâr vergisi" uygulanmasını gündeme getirdi. Polonya ise akaryakıt üzerindeki KDV ve özel tüketim vergilerini düşürerek aylık yaklaşık 370 milyon euro gelir kaybını göze aldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.968,2900 Değişim 53,22 Son veri saati:
Düşük 12966,24 Yüksek 13019,46
Açılış
44,6054 Değişim 0,0302 Son veri saati:
Düşük 44,572 Yüksek 44,6022
Açılış
51,5713 Değişim 0,2149 Son veri saati:
Düşük 51,3562 Yüksek 51,5711
Açılış
6.668,3100 Değişim 113,635 Son veri saati:
Düşük 6596,249 Yüksek 6709,884
Açılış
103,0772 Değişim 2,5466 Son veri saati:
Düşük 102,4274 Yüksek 104,974
Açılış
BİST En Aktif Hisseler