AB’den enerji fiyatları uyarısı: Geniş destek paketleri enflasyonu artırabilir

AB Enerji Komiseri Dan Jorgensen, Financial Times'a yaptığı açıklamada, enerji sektöründeki gelişmelerin tüm ekonomiyi etkileyebileceğini belirterek, politika adımlarında koordinasyonun önemine işaret etti. ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının ardından Avrupa'da enerji fiyatlarında sert artış yaşanırken, özellikle dizel ve jet yakıtı arzına ilişkin endişeler de büyüyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde da geniş çaplı destek paketlerinin enflasyonist baskıyı artırabileceğini belirterek, karar alıcıları daha dengeli ve ölçülü adımlar atmaya davet etti. AB Ekonomi Komiseri Valdis Dombrovskis ise yalnızca kısa vadeli ve acil önlemlerin uygulanması gerektiğini, aşırı kamu harcamalarının ciddi mali riskler doğurabileceğini ifade etti.

Öte yandan Almanya, İspanya, İtalya, Portekiz ve Avusturya'nın maliye bakanları, enerji şirketlerinin yüksek kârlarına yönelik AB genelinde "beklenmedik kâr vergisi" uygulanmasını gündeme getirdi. Polonya ise akaryakıt üzerindeki KDV ve özel tüketim vergilerini düşürerek aylık yaklaşık 370 milyon euro gelir kaybını göze aldı.