Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,25 artışla 12.968,98 puandan başladı.

Oluşturma Tarihi 06 Nisan 2026 10:08

Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,88 değer kaybederek 12.936,35 puandan tamamladı.

Bugün açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 32,63 puan ve yüzde 0,25 artışla 12.968,98 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,11 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 1,41 ile spor oldu.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki çatışmaların gölgesinde enerji fiyatlarının odakta olduğu haftaya karışık bir seyirle başladı.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik saldırı başlatmasının ardından Orta Doğu'da bölgeye yayılan gerilim piyasaların yönü üzerinde etkili olmayı sürdürürken, bölgeden gelen haber akışı yakından takip ediliyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçişleri neredeyse tamamen durdurması, küresel enerji tedarik ağını derinden sarsarken, artan petrol fiyatları küresel çapta enflasyon endişelerini güçlendirdi. Artan risk algısı ve belirsizlik, yatırımcıların temkinli davranmasına neden olurken, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları yatırımcıların odağında bulunuyor.

Dün konuşan ABD Başkanı Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açması gerektiğini belirterek, "Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız." ifadesini kullandı.

Analistler, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de ISM hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirtti.

Çin, Hong Kong ve Avrupa piyasalarının tatil olması nedeniyle küresel piyasalarda işlem hacminin düşük olabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 13.100 puanın direnç, 12.900 ve 12.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

İlginizi Çekebilir
Microsoft’tan Japonya’ya 10 milyar dolarlık dev yatırım Microsoft’tan Japonya’ya 10 milyar dolarlık dev yatırım 03 Nisan 2026 15:49
Avustralya’da halkın panik alımları, yakıt krizini derinleştirdi Avustralya'da halkın "panik alımları", yakıt krizini derinleştirdi 03 Nisan 2026 15:39
AB’de akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor AB'de akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor 03 Nisan 2026 15:38
ABD’de tarım dışı istihdam rakamları belli oldu ABD'de tarım dışı istihdam rakamları belli oldu 03 Nisan 2026 15:36
AB’den uyarı: Orta Doğu krizi enerji fiyatlarını uzun süre yüksek tutacak AB’den uyarı: Orta Doğu krizi enerji fiyatlarını uzun süre yüksek tutacak 03 Nisan 2026 15:13
Pakistan’da benzin ve dizel fiyatları arttı Pakistan'da benzin ve dizel fiyatları arttı 03 Nisan 2026 14:42
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 03 Nisan 2026 13:16
Alüminyum fiyatları düşüşte! Dolar ve stok artışı etkili oldu Alüminyum fiyatları düşüşte! Dolar ve stok artışı etkili oldu 03 Nisan 2026 13:04
Çin stokları demir cevheri fiyatlarını düşürüyor: Talep toparlanması sınırlı etki yaratıyor Çin stokları demir cevheri fiyatlarını düşürüyor: Talep toparlanması sınırlı etki yaratıyor 03 Nisan 2026 10:24
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 03 Nisan 2026 10:11
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor 03 Nisan 2026 10:09
Avrupa ve Asya borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak Avrupa ve Asya borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak 03 Nisan 2026 09:50
