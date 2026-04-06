Citigroup'tan FED için kritik tahmin: Faiz indirimi gecikecek

Citigroup'tan FED için kritik tahmin: Faiz indirimi gecikecek

Citigroup, güçlü istihdam verileri ve kalıcılığını koruyan enflasyon baskılarından dolayı ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayacağını ifade etti.

Oluşturma Tarihi 06 Nisan 2026 09:29

Citigroup, daha önce haziran, temmuz ve eylül aylarında toplam 75 baz puanlık faiz indirimi beklediğini, ancak bu beklentisini eylül, ekim ve aralık aylarına ötelediğini ifade etti.

Citigroup değerlendirmesinde, iş gücü piyasasında ilerleyen dönemde zayıflama sinyalleri görülmesi durumunda faiz indirimlerinin gündeme gelebileceği görüşünü korudu. Ancak son açıklanan verilerin, gevşeme döngüsünün başlangıcının daha ileri bir tarihe kayabileceğine işaret ettiği vurgulandı.

Raporda, enflasyonun seyri ve istihdam piyasasının gücünün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarında belirleyici olmayı sürdüreceği belirtildi. Citigroup, veri akışına bağlı olarak politika beklentilerinin tekrar şekillenebileceğine işaret etti.

