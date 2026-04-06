Suudi petrolünde rekor artış!

Suudi Arabistan, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya yakın olması sonucu bölgesel enerji akışlarının kısıtlanması ve çatışmanın ne kadar süreceğine dair belirsizliğin piyasaları sarsması üzerine harekete geçti.

Petrol üreticisi Aramco, Mayıs ayı satışları için amiral gemisi Arab Light ham petrolünün fiyatını Asya'daki rafineriler için referans fiyatın 19,50 dolar üzerinde bir primle yükseltecek.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşı, İran'ın hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması ve komşularının Basra Körfezi'nden gelen tedarikini kesmesi ile küresel enerji piyasalarını sarstı. Brent ham petrol fiyatı yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi ve ABD'den Avrupa ve Asya'ya kadar yakıt fiyatları zirveye ulaştı.