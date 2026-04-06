Suudi petrolünde rekor artış!

Suudi Arabistan, Asya'ya yönelik ana petrol türünün fiyatını rekor seviyeye yükseltti.

Oluşturma Tarihi 06 Nisan 2026 09:42

Suudi Arabistan, İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya yakın olması sonucu bölgesel enerji akışlarının kısıtlanması ve çatışmanın ne kadar süreceğine dair belirsizliğin piyasaları sarsması üzerine harekete geçti.

Petrol üreticisi Aramco, Mayıs ayı satışları için amiral gemisi Arab Light ham petrolünün fiyatını Asya'daki rafineriler için referans fiyatın 19,50 dolar üzerinde bir primle yükseltecek.

ABD ve İsrail'in İran'a karşı savaşı, İran'ın hayati öneme sahip Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatması ve komşularının Basra Körfezi'nden gelen tedarikini kesmesi ile küresel enerji piyasalarını sarstı. Brent ham petrol fiyatı yüzde 50'nin üzerinde artış gösterdi ve ABD'den Avrupa ve Asya'ya kadar yakıt fiyatları zirveye ulaştı.

Microsoft’tan Japonya’ya 10 milyar dolarlık dev yatırım Microsoft’tan Japonya’ya 10 milyar dolarlık dev yatırım 03 Nisan 2026 15:49
Avustralya’da halkın panik alımları, yakıt krizini derinleştirdi Avustralya'da halkın "panik alımları", yakıt krizini derinleştirdi 03 Nisan 2026 15:39
AB’de akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor AB'de akaryakıt fiyatlarındaki artış sürüyor 03 Nisan 2026 15:38
ABD’de tarım dışı istihdam rakamları belli oldu ABD'de tarım dışı istihdam rakamları belli oldu 03 Nisan 2026 15:36
AB’den uyarı: Orta Doğu krizi enerji fiyatlarını uzun süre yüksek tutacak AB’den uyarı: Orta Doğu krizi enerji fiyatlarını uzun süre yüksek tutacak 03 Nisan 2026 15:13
Pakistan’da benzin ve dizel fiyatları arttı Pakistan'da benzin ve dizel fiyatları arttı 03 Nisan 2026 14:42
Borsa günün ilk yarısında geriledi Borsa günün ilk yarısında geriledi 03 Nisan 2026 13:16
Alüminyum fiyatları düşüşte! Dolar ve stok artışı etkili oldu Alüminyum fiyatları düşüşte! Dolar ve stok artışı etkili oldu 03 Nisan 2026 13:04
Çin stokları demir cevheri fiyatlarını düşürüyor: Talep toparlanması sınırlı etki yaratıyor Çin stokları demir cevheri fiyatlarını düşürüyor: Talep toparlanması sınırlı etki yaratıyor 03 Nisan 2026 10:24
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 03 Nisan 2026 10:11
Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor Asya borsaları Çin hariç pozitif seyrediyor 03 Nisan 2026 10:09
Avrupa ve Asya borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak Avrupa ve Asya borsaları tatil nedeniyle kapalı olacak 03 Nisan 2026 09:50
