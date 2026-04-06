CANLI BORSA
Goldman Sachs: Çin ekonomisi savaşa rağmen istikrarını koruyacak

Goldman Sachs: Çin ekonomisi savaşa rağmen istikrarını koruyacak

Goldman Sachs ekonomistleri, Orta Doğu’daki çatışmalara rağmen Çin ekonomisinin istikrarını korumasını bekliyor.

Oluşturma Tarihi 06 Nisan 2026 09:34

Son Güncelleme Tarihi 06 Nisan 2026 09:35

Goldman Sachs'ın yayımladığı notta, "Yurtiçinde yakıt fiyatları belirgin şekilde yükselmiş olsa da, yüksek frekanslı verilerin çoğu ekonomik faaliyetin istikrarlı olduğunu gösteriyor" denildi.

Başbakan Li Qiang, geçtiğimiz günlerde Sichuan eyaletine yaptığı ziyarette yenilenebilir enerji arzının artırılması ve elektrik şebekelerinin inşasının hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Goldman, politika yapıcıların kömür üretimini artırma ve yenilenebilir enerji ile şebeke yatırımlarını hızlandırma konusundaki istekliliği ve kapasitesi sayesinde, Orta Doğu'daki savaşın Çin'in reel GSYH büyümesine bu yıl sadece 0,2 puanlık bir olumsuz etki yapacağını hesaplıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.936,3500 Değişim 1 Son veri saati:
Düşük 12936,35 Yüksek 12936,35
Açılış
44,5971 Değişim 0,0302 Son veri saati:
Düşük 44,572 Yüksek 44,6022
Açılış
51,4441 Değişim 0,1613 Son veri saati:
Düşük 51,3562 Yüksek 51,5175
Açılış
6.680,6810 Değişim 113,635 Son veri saati:
Düşük 6596,249 Yüksek 6709,884
Açılış
103,7902 Değişim 2,5466 Son veri saati:
Düşük 102,4274 Yüksek 104,974
Açılış
BİST En Aktif Hisseler