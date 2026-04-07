İngiltere'de hizmet sektöründe büyüme düştü

İngiltere'de hizmet sektörü Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 50,5 puanla son 11 ayın en düşük seviyesini gördü.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 14:37

Son Güncelleme Tarihi 07 Nisan 2026 14:55

S&P Global, İngiltere'nin mart ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verilerini yayımladı.

Buna göre, PMI verileri, hizmet sektöründe iş faaliyetlerindeki büyümenin belirgin şekilde yavaşladığını ortaya koydu. Büyümedeki ivme kaybı büyük oranda Orta Doğu'daki savaşın etkilerine yönelik endişeler nedeniyle iş dünyası ve tüketici harcamalarındaki zayıflamadan kaynaklandı.

Yakıt, taşımacılık ve ham madde fiyatlarındaki artışın da etkisiyle girdi maliyetleri enflasyonu son 11 ayın en yüksek seviyesine çıkarken bu durum kar marjları üzerinde baskı yarattı.

Böylece, İngiltere'de hizmet sektörü PMI martta 50,5 puana gerileyerek Nisan 2025'ten beri görülen en düşük seviyeye indi. Söz konusu nihai veri, mart ayı için açıklanan 51,2 puanlık öncü tahminin de altında kaldı. Hizmet PMI şubatta 53,9 puan olmuştu.

Birçok firma ABD/İsrail-İran savaşının etkilerinin Orta Doğu'daki çatışmanın mart ayında büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu rapor etti.

Bölgesel istikrarsızlık ve artan küresel ekonomik belirsizlik, İngiltere hizmet sektöründe şirketlerin aldığı toplam yeni siparişlerde Kasım 2025'ten beri görülen ilk daralmaya yol açarken daralmanın hızı son 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Tim Moore, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'deki hizmet sağlayıcıların Orta Doğu'daki savaşın müşteri tarafında riskten kaçınma eğilimini artırması ve yatırım kararlarını erteletmesi nedeniyle üretim artışında belirgin bir yavaşlama yaşadığını belirterek, "İş dünyası ve tüketici harcamalarındaki kesintiler, iş faaliyetlerindeki genişleme hızının Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesine yol açtı. Stagflasyon risklerinin arttığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

Yakıt ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın toplam girdi enflasyonunun hızlanmasına yol açtığını kaydeden Moore, şu bilgileri paylaştı:

"Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı küresel ekonomik belirsizlik, İngiltere hizmet sektöründe iş dünyası güveninde ilave bir düşüşe neden oldu. Ocakta son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaşan güven göstergeleri, sert şekilde geriledi. Hizmet sağlayıcılar, kırılgan iç ekonomik koşullara ve artan enflasyon ile yükselen borçlanma maliyetlerinin önümüzdeki dönemde müşteri talebi üzerindeki etkilerine yönelik endişelere sıkça dikkati çekiyor."

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değer alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Altýn Fiyatlarý
Goldman Sachs’tan kritik tahmin: Sistematik fonlar hisse senetlerine 55 milyar dolarlık alım yapabilir Goldman Sachs’tan kritik tahmin: Sistematik fonlar hisse senetlerine 55 milyar dolarlık alım yapabilir 07 Nisan 2026 09:09
Piyasalar Orta Doğu’daki gelişmelerin gölgesinde yön arıyor Piyasalar Orta Doğu'daki gelişmelerin gölgesinde yön arıyor 07 Nisan 2026 09:07
Citi’den Fed faiz indirimi tahminine revizyon: İlk adım Eylül’e ertelendi Citi’den Fed faiz indirimi tahminine revizyon: İlk adım Eylül’e ertelendi 07 Nisan 2026 08:59
New York borsası ABD-İran diplomasisi ile yükselişle kapandı New York borsası ABD-İran diplomasisi ile yükselişle kapandı 07 Nisan 2026 08:47
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 770 bin liraya düştü Altının kilogram fiyatı 6 milyon 770 bin liraya düştü 06 Nisan 2026 16:38
MicroStrategy’den 329 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi MicroStrategy’den 329 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi 06 Nisan 2026 15:40
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Nisan 2026 14:06
Endonezya’da hükümet izin verdi: Uçak bileti fiyatları yükselecek Endonezya'da hükümet izin verdi: Uçak bileti fiyatları yükselecek 06 Nisan 2026 13:16
Yunanistan’dan enerji hamlesi: Yakıt destek programı başlatıldı Yunanistan'dan enerji hamlesi: Yakıt destek programı başlatıldı 06 Nisan 2026 13:10
Fitch’ten Katar bankalarına negatif izleme kararı: 8 bankanın notu risk altında! Fitch’ten Katar bankalarına negatif izleme kararı: 8 bankanın notu risk altında! 06 Nisan 2026 12:39
AB’den enerji fiyatları uyarısı: Geniş destek paketleri enflasyonu artırabilir AB’den enerji fiyatları uyarısı: Geniş destek paketleri enflasyonu artırabilir 06 Nisan 2026 10:40
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 06 Nisan 2026 10:08
