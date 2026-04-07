CANLI BORSA
Anasayfa Finans Ekonomi AB, yakıt krizinin etkileri için toplanacak

Avrupa Birliği (AB), Orta Doğu'daki gelişmelerin neden olduğu jet yakıtı tedarik sorunlarının üye ülkelerin havacılık sektörü üzerindeki etkilerini yarın gerçekleştireceği toplantıda değerlendirecek.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 15:37

AB Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, Brüksel'de düzenlenen günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerin Avrupa ülkelerinin jet yakıtı ve dizel tedarikine etkileri hakkındaki soruya yanıt verdi.

Yakıt arzına ilişkin durumu sürekli takip ettiklerini belirten Itkonen, bunun üye ülkelerle çok yakın işbirliği içinde yapıldığını ifade etti. Yarın Petrol Koordinasyon Grubu'nun, perşembe günü de Gaz Koordinasyon Grubu'nun toplanacağına işaret ederek söz konusu toplantıların olası arz sıkıntılarının ve önlemlerin ele alındığı platformlar olduğunu söyledi.

Enerji alanında yaşanan kriz nedeniyle AB'nin önlem paketi (toolbox) hazırlıklarının sürdürüldüğüne dikkati çeken Itkonen, henüz önlemlerin açıklanacağı tarihin belirlenmediğini ancak tedbirlerin; şebeke ücretleri, elektrik fiyatları ve karbon emisyonlarının fiyatlandırılması gibi başlıkları içereceğini bildirdi.

ABD- İRAN

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın başlamasının ardından Hürmüz Boğazı'nda tedarik akışının aksamasıyla enerji ürünlerinin fiyatları hızla yükseldi.

Avrupa ülkelerinde jet yakıtı fiyatları da savaş öncesine kıyasla yüzde 100 artışla rekor seviyelere çıktı.

İtalya'daki bazı havalimanlarında jet yakıtına kısıtlar getirilirken bazı hava yolu firmaları savaşın devam etmesi halinde Avrupa genelinde yaz dönemi uçuşlarının risk altında olacağı uyarısında bulundu.

Birliğin petrol arz güvenliğini izlemek ve krizlerde koordinasyon sağlamak için kurulmuş bir uzmanlar platformu konumundaki AB Petrol Koordinasyon Grubu, özellikle arz krizi, fiyat şoku ve tedarik kesintisi gibi durumlarda toplanıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.979,1300 Değişim 212,12 Son veri saati:
Düşük 12967,8 Yüksek 13179,92
Açılış
44,6177 Değişim 0,0430 Son veri saati:
Düşük 44,5693 Yüksek 44,6123
Açılış
51,6476 Değişim 0,2251 Son veri saati:
Düşük 51,4549 Yüksek 51,68
Açılış
6.694,1530 Değişim 111,334 Son veri saati:
Düşük 6622,051 Yüksek 6733,385
Açılış
103,7110 Değişim 2,5974 Son veri saati:
Düşük 102,7319 Yüksek 105,3293
Açılış
BİST En Aktif Hisseler