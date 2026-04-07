Anasayfa Finans Ekonomi Fransa'da akaryakıt istasyonlarında kesinti

Fransa'da akaryakıt istasyonlarında kesinti

Fransız hükümeti, ülke genelindeki akaryakıt istasyonlarının yaklaşık beşte birinde en az bir yakıt türünde sıkıntı yaşandığını açıkladı.

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 14:17

Son Güncelleme Tarihi 07 Nisan 2026 14:23

Fransa'da Enerjiden Sorumlu Bakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon katıldığı programda, Orta Doğu'daki gerilimin enerji piyasasında yol açtığı krizi değerlendirdi. Bregeon, akaryakıt istasyonlarının yüzde 18'inde en az bir yakıt türünde sıkıntı yaşandığını, çoğunluğu TotalEnergies'e ait istasyonlarda olmak üzere bazı lojistik sorunlar bulunduğunu belirterek, "kesinlikle yakıt kıtlığı riski olmadığını" söyledi.

Krizin başından bu yana Başbakan Sebastien Lecornu ile petrol dağıtım şirketlerine "mümkün olduğu kadar makul olmaları" ve gerekli çabayı göstermeleri çağrısı yaptıklarını ifade eden Bregeon, akaryakıt fiyatlarını baskılamayacaklarını vurguladı. Bregeon ayrıca, Lecornu'nun akaryakıt fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen bazı sektörlere nisan ayı için açıkladığı yardımlara ek olarak "gelecek günlerde" yeni bir yardım paketi duyuracağını ve bu yardımların "çalışan Fransızlar" için olacağını kaydetti.

İSTASYONLARDA KESİNTİ SAYISI ARTIYOR

Fransa'da akaryakıt istasyonlarının güncel durumunun takip edildiği sürücü bildirimlerine dayalı "penurie.mon-essence.fr" internet sitesine göre, kısmi kesinti yaşanan istasyon sayısı 646'ya ulaştı. Site verilerine göre, 30 Mart'ta ülke genelinde hizmet veremeyen istasyon sayısı 32 iken bu rakam bugün itibarıyla 143'e çıktı.

Aynı verilere göre 503 istasyonda bazı yakıtların tedarikinde sorun yaşanırken, hizmete kapalı ya da kısmi kesinti görülen istasyon sayısının 650'ye yaklaştığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapandığı tarihten bu yana siteye yaklaşık 30 bin bildirim yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

HÜKÜMETTEN DESTEK VE SAVUNMA

Fransa'da, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışa karşı hükümet, kara yolu taşımacılığı dahil balıkçılık ve tarım sektörlerinde bu artıştan en çok etkilenen kesimler için ay başında 70 milyon avroluk yardım paketi açıklamıştı. Bu yardımları yeterli bulmayan kara yolu taşımacılık sektörü çalışanları başta Paris olmak üzere bazı kentlerde eylem kararı almıştı.

Aşırı sağın hükümeti ve akaryakıt şirketlerini Orta Doğu'daki gerilimin yarattığı krizden faydalanmakla suçlamasına ilişkin Bregeon, "Hayır. Devlet, krizden fayda sağlayıcı değil." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ ETKİLİ OLDU

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında yer alan ve Orta Doğu'daki petrol ile sıvılaştırılmış doğal gazın dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açtı.

İlginizi Çekebilir
Altının kilogram fiyatı 6 milyon 770 bin liraya düştü Altının kilogram fiyatı 6 milyon 770 bin liraya düştü 06 Nisan 2026 16:38
MicroStrategy’den 329 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi MicroStrategy’den 329 milyon dolarlık Bitcoin hamlesi 06 Nisan 2026 15:40
Borsa günün ilk yarısında yükseldi Borsa günün ilk yarısında yükseldi 06 Nisan 2026 14:06
Endonezya’da hükümet izin verdi: Uçak bileti fiyatları yükselecek Endonezya'da hükümet izin verdi: Uçak bileti fiyatları yükselecek 06 Nisan 2026 13:16
Yunanistan’dan enerji hamlesi: Yakıt destek programı başlatıldı Yunanistan'dan enerji hamlesi: Yakıt destek programı başlatıldı 06 Nisan 2026 13:10
Fitch’ten Katar bankalarına negatif izleme kararı: 8 bankanın notu risk altında! Fitch’ten Katar bankalarına negatif izleme kararı: 8 bankanın notu risk altında! 06 Nisan 2026 12:39
AB’den enerji fiyatları uyarısı: Geniş destek paketleri enflasyonu artırabilir AB’den enerji fiyatları uyarısı: Geniş destek paketleri enflasyonu artırabilir 06 Nisan 2026 10:40
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı 06 Nisan 2026 10:08
Suudi petrolünde rekor artış! Suudi petrolünde rekor artış! 06 Nisan 2026 09:42
VİOP’ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı VİOP'ta endeks kontratı haftaya yükselişle başladı 06 Nisan 2026 09:38
Goldman Sachs: Çin ekonomisi savaşa rağmen istikrarını koruyacak Goldman Sachs: Çin ekonomisi savaşa rağmen istikrarını koruyacak 06 Nisan 2026 09:34
Citigroup’tan FED için kritik tahmin: Faiz indirimi gecikecek Citigroup'tan FED için kritik tahmin: Faiz indirimi gecikecek 06 Nisan 2026 09:29
