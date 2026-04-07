Fransa’da akaryakıt istasyonlarında kesinti

Fransa'da Enerjiden Sorumlu Bakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Maud Bregeon katıldığı programda, Orta Doğu'daki gerilimin enerji piyasasında yol açtığı krizi değerlendirdi. Bregeon, akaryakıt istasyonlarının yüzde 18'inde en az bir yakıt türünde sıkıntı yaşandığını, çoğunluğu TotalEnergies'e ait istasyonlarda olmak üzere bazı lojistik sorunlar bulunduğunu belirterek, "kesinlikle yakıt kıtlığı riski olmadığını" söyledi.

Krizin başından bu yana Başbakan Sebastien Lecornu ile petrol dağıtım şirketlerine "mümkün olduğu kadar makul olmaları" ve gerekli çabayı göstermeleri çağrısı yaptıklarını ifade eden Bregeon, akaryakıt fiyatlarını baskılamayacaklarını vurguladı. Bregeon ayrıca, Lecornu'nun akaryakıt fiyatlarındaki artıştan en çok etkilenen bazı sektörlere nisan ayı için açıkladığı yardımlara ek olarak "gelecek günlerde" yeni bir yardım paketi duyuracağını ve bu yardımların "çalışan Fransızlar" için olacağını kaydetti.

İSTASYONLARDA KESİNTİ SAYISI ARTIYOR

Fransa'da akaryakıt istasyonlarının güncel durumunun takip edildiği sürücü bildirimlerine dayalı "penurie.mon-essence.fr" internet sitesine göre, kısmi kesinti yaşanan istasyon sayısı 646'ya ulaştı. Site verilerine göre, 30 Mart'ta ülke genelinde hizmet veremeyen istasyon sayısı 32 iken bu rakam bugün itibarıyla 143'e çıktı.

Aynı verilere göre 503 istasyonda bazı yakıtların tedarikinde sorun yaşanırken, hizmete kapalı ya da kısmi kesinti görülen istasyon sayısının 650'ye yaklaştığı belirtildi. Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapandığı tarihten bu yana siteye yaklaşık 30 bin bildirim yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

HÜKÜMETTEN DESTEK VE SAVUNMA

Fransa'da, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışa karşı hükümet, kara yolu taşımacılığı dahil balıkçılık ve tarım sektörlerinde bu artıştan en çok etkilenen kesimler için ay başında 70 milyon avroluk yardım paketi açıklamıştı. Bu yardımları yeterli bulmayan kara yolu taşımacılık sektörü çalışanları başta Paris olmak üzere bazı kentlerde eylem kararı almıştı.

Aşırı sağın hükümeti ve akaryakıt şirketlerini Orta Doğu'daki gerilimin yarattığı krizden faydalanmakla suçlamasına ilişkin Bregeon, "Hayır. Devlet, krizden fayda sağlayıcı değil." ifadelerini kullandı.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ ETKİLİ OLDU

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Basra Körfezi'nin ağzında yer alan ve Orta Doğu'daki petrol ile sıvılaştırılmış doğal gazın dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açtı.