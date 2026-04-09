ABD'nin petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyon 100 bin varil arttı.

Oluşturma Tarihi 09 Nisan 2026 09:32

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 3 milyon 100 bin varil artışla 464 milyon 700 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları 1 milyon 700 bin varil azalarak 413 milyon 300 bin varil seviyesine düştü.

Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 1 milyon 600 bin varil azalarak 239 milyon 300 bin varil olarak kayıtlara geçti.

PETROL ÜRETİMİ AZALDI

ABD'nin günlük ham petrol üretimi, 28 Mart-3 Nisan haftasında 61 bin varil azalarak 13 milyon 596 bin varile geriledi.

Öte yandan, ülkenin ham petrol ithalatı, geçen hafta önceki haftaya göre günlük 130 bin varil azalışla 6 milyon 324 bin varil, ham petrol ihracatı ise günlük 628 bin varil artışla 4 milyon 149 bin varil oldu.

EIA'nın "Nisan 2026 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon 510 bin varil olması bekleniyor.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
