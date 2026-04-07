CANLI BORSA
Finans Ekonomi 'Güvenli liman' düşüşte! 1 kg altın kaç TL oldu?

Standart altının kilogram fiyatı; bugünü, düne göre düşüşle kapattı.

AA

Oluşturma Tarihi 07 Nisan 2026 16:41

Son Güncelleme Tarihi 07 Nisan 2026 16:53

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 740 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 6 milyon 704 bin lira, en yüksek 6 milyon 797 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı günün sonunda yüzde 0,4 düşüşle 6 milyon 740 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 770 bin liradan tamamlamıştı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altında toplam işlem hacmi 15 milyar 689 milyon 646 bin 977,99 lira, işlem miktarı ise 2 bin 331,29 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 95 milyon 294 bin 959,56 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye Finans Katılım Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler ile Destek Yatırım Bankası olarak sıralandı.

Altında bugün gerçekleşen işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 6.770.000,00 4.727,00
En Düşük 6.704.000,00 4.640,00
En Yüksek 6.797.000,00 4.734,90
Kapanış 6.740.000,00 4.686,00
Ağırlıklı Ortalama 6.730.137,98 4.707,18
Toplam İşlem Hacmi (TL) 15.689.646.977,99
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.331,29
Toplam İşlem Adedi 172

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
İlginizi Çekebilir
BİST USD EURO ALTIN GÜMÜŞ
12.952,1500 Değişim 241,25 Son veri saati:
Düşük 12938,67 Yüksek 13179,92
Açılış
44,6138 Değişim 0,0437 Son veri saati:
Düşük 44,5693 Yüksek 44,613
Açılış
51,6334 Değişim 0,2251 Son veri saati:
Düşük 51,4549 Yüksek 51,68
Açılış
6.670,2520 Değişim 111,334 Son veri saati:
Düşük 6622,051 Yüksek 6733,385
Açılış
103,1235 Değişim 2,7645 Son veri saati:
Düşük 102,5648 Yüksek 105,3293
Açılış
BİST En Aktif Hisseler