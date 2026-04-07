ECB’den faiz artışı sinyali: Enflasyon riskine dikkat!

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Konseyi üyesi ve Bulgaristan Merkez Bankası Başkanı Dimitar Radev, yaptığı değerlendirmede, İran kaynaklı jeopolitik gerilimlerin enerji maliyetlerini artırdığını ve bunun enflasyonu ECB'nin yüzde 2 hedefinin üzerine taşıdığını belirtti.

ECB'nin geçtiğimiz ay açıkladığı olumsuz, temel ve ağır senaryolara değinen Radev, risk dengesinin aşağı yönlü kaydığını söyledi. Enerji fiyatlarındaki şok ve artan belirsizlik nedeniyle daha kötü senaryonun gerçekleşme ihtimalinin güçlendiğini vurguladı.

Tüketici ve şirketlerin, 2022'de Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sonrasında yaşanan fiyat artışlarını hatırlayarak enflasyon beklentilerini hızlı şekilde yukarı çekebileceğini belirten Radev, bunun ücret ve fiyatlar arasında bir sarmala yol açabileceği uyarısında bulundu.

Mart ayına ait verilerin enerji fiyatlarında belirgin bir yükselişe işaret ettiğini, hizmet sektöründe ise fiyat baskılarının görece yavaşladığını ifade eden Radev, bu iyileşmenin kalıcı olmayabileceğini söyledi. Şokun devam etmesi ve ücretler ile şirket kâr marjlarını etkilemesi durumunda hareketsiz kalmanın maliyetinin artacağını belirterek, zamanında müdahalenin daha doğru olacağını dile getirdi.

Radev ayrıca, 30 Nisan'da yapılacak toplantı için henüz yeterli veri olup olmadığını söylemenin erken olduğunu, ancak daha somut para politikası tartışmalarının gündeme gelebileceğini belirtti. Bununla birlikte, hükümetlerin uygulayabileceği sübvansiyonların enflasyonist baskıları artırabileceği konusunda da uyarıda bulundu.