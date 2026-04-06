Çin'in tahvil getirilerinde yükseliş bekleniyor

Oluşturma Tarihi 06 Nisan 2026 08:52

Çin tahvilleri, deflasyonist baskıların hafiflemesi ve parasal genişleme beklentilerinin azalmasıyla getirilerin rekor düşük seviyelerden artmaya başlaması nedeniyle tarihi bir dönüm noktasına ulaşıyor olabilir.

Analistler, 10 yıllık gösterge tahvil faizinin son zamanlardaki dar işlem aralığından nihayet çıkma ve şu anki yüzde 1,8 seviyesinden bu yıl yüzde 2'ye veya daha yükseğe çıkma potansiyeli olduğunu söylüyor. Enflasyon beklentileri ve arz baskısının bir göstergesi olan 5 yıllık ve 30 yıllık tahviller arasındaki faiz farkı, 4 yılın en geniş seviyesine ulaştı ve bu farkın daha çok artması bekleniyor.

En büyük gelişmekte olan ülke tahvil piyasasındaki duyarlılık, sürpriz bir büyüme toparlanmasından fabrika çıkış fiyatlarındaki düşüşün yavaşlamasına kadar bir dizi olumlu verinin, son yıllarda ticareti domine eden deflasyon odaklı anlatıya yeni şüpheler getirmesinden sonra değişti. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, İran'daki savaşın neden olduğu yüksek petrol fiyatlarının yarattığı yeni gerçekliğe uyum sağlarken, analistler Çin tahvil faizlerindeki artışın gelişmekte olan ülke tahvillerinde daha geniş çaplı yansımaları olabileceğini iddia ediyor.

ING Bank'ın bölge başekonomisti Lynn Song, "Deflasyon eğilimi bir dönüm noktasına ulaştı. Önümüzdeki on yıl boyunca yaklaşık yüzde 4 büyüme beklenen bir ekonomide 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2'nin altında olması normal bir durum değil" değerlendirmesinde bulundu. Bazı Çinli aracı kurumlara göre getiriler daha fazla keskin artış kaydedebilir. Kaiyuan Securities, enflasyonun ivme kazanmasıyla birlikte bu yılın ilerleyen dönemlerinde gösterge getirinin yüzde 2-3 aralığına yükseleceğini öngörüyor. Çin getiri yükselişi diğer gelişen piyasaları etkileyebilir.

T. Rowe Price portföy yöneticisi Adam Marden son yıllarda küresel enflasyonu aşağı çeken Çin'deki dezenflasyonun zayıfladığını belirtti. Marden'e göre petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonist baskıları artırmasıyla birlikte, küresel olarak daha yüksek getiriler ve daha düz getiri eğrisi olasılığı arttı ve bu durum merkez bankalarını daha da zorlayacak. Savaş sonrası mart ayında gelişmekte olan ülkelerin yerel para birimi ortalama tahvil getirisi neredeyse son iki yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Enerji ithalatçısı ülkelerin tahvil getirileri daha hızlı yükselirken Polonya, Güney Afrika ve Tayland getirileri 50-100 baz puan arası artış kaydetti.

