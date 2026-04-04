ABD'de benzin fiyatları 2022'den sonra ilk kez 5 doları aştı: Petrol krizi etkisini gösteriyor

ABD’de benzin fiyatları 2022’den sonra ilk kez 5 doları aştı: Petrol krizi etkisini gösteriyor

Petrol krizinin etkisiyle ABD’de benzin fiyatları yeniden yükselişe geçti. Ülke genelinde ortalama fiyatların galon başına 5 doların üzerine çıkması, 2022 yılından bu yana bu seviyenin ilk kez aşılması anlamına geliyor. Artan maliyetler, vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkiliyor.

Oluşturma Tarihi 04 Nisan 2026 14:19

Fiyat artışları özellikle kıyı eyaletlerinde daha belirgin hale geldi. California'da benzin fiyatları 5,90 dolara kadar yükselirken, Washington'da 5,10, Oregon'da 4,70 ve New York'ta ise yaklaşık 4 dolar seviyeleri kaydedildi. Uzmanlar, bu farkların oluşmasında lojistik giderler ve küresel petrol piyasasındaki dalgalanmaların etkili olduğunu vurguluyor.

Mevcut eğilimin sürmesi halinde, ülke genelinde ortalama fiyatların kısa sürede 4,50 ile 5 dolar aralığında kalmaya devam edebileceği belirtiliyor. Enerji piyasalarındaki belirsizlik ise fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Artan akaryakıt fiyatları tüketici davranışlarını da değiştirdi. Akaryakıt istasyonlarındaki yoğunluk azalırken, birçok kişi araç kullanımını kısıtlayarak toplu taşımaya yöneliyor.

Vatandaşlar, fiyatların düşmesi için jeopolitik gerilimlerin sona ermesini beklerken, uzmanlar kısa vadede yüksek fiyatların sürebileceği uyarısında bulunuyor.

Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
