ABD’de benzin fiyatları 2022’den sonra ilk kez 5 doları aştı: Petrol krizi etkisini gösteriyor

Fiyat artışları özellikle kıyı eyaletlerinde daha belirgin hale geldi. California'da benzin fiyatları 5,90 dolara kadar yükselirken, Washington'da 5,10, Oregon'da 4,70 ve New York'ta ise yaklaşık 4 dolar seviyeleri kaydedildi. Uzmanlar, bu farkların oluşmasında lojistik giderler ve küresel petrol piyasasındaki dalgalanmaların etkili olduğunu vurguluyor.

Mevcut eğilimin sürmesi halinde, ülke genelinde ortalama fiyatların kısa sürede 4,50 ile 5 dolar aralığında kalmaya devam edebileceği belirtiliyor. Enerji piyasalarındaki belirsizlik ise fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Artan akaryakıt fiyatları tüketici davranışlarını da değiştirdi. Akaryakıt istasyonlarındaki yoğunluk azalırken, birçok kişi araç kullanımını kısıtlayarak toplu taşımaya yöneliyor.

Vatandaşlar, fiyatların düşmesi için jeopolitik gerilimlerin sona ermesini beklerken, uzmanlar kısa vadede yüksek fiyatların sürebileceği uyarısında bulunuyor.