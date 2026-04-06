Bitcoin'de Trump etkisi! Kritik eşik 70 dolar!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin çelişkili açıklamaları kripto piyasalarında hareketliliğe neden oldu. Bitcoin 69.500 dolara çıkarken, piyasa değeri 2,44 trilyon dolara ulaştı. Uzmanlar, Bitcoin'in 75 bin doların üzerine kalıcı şekilde çıkamaması durumunda 10 bin dolara kadar bir çöküş yaşayabileceği konusunda uyarıyor.

Oluşturma Tarihi 06 Nisan 2026 09:17

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin İran'la muhtemel bir anlaşma hakkında yaptığı çelişkili açıklamalar, kripto para piyasalarında yukarı yönlü hareketi beraberinde getirdi.

Toplam piyasa değeri yüzde 2,5 yükselerek 70 milyar dolarlık artışla 2,44 trilyon dolara ulaştı ve son 11 günün zirvesi görüldü.

Bitcoin ise 69.500 dolar seviyesine kadar yükseldi.

TASFİYELERDE KISA POZİSYONLAR ÖNE ÇIKTI

Piyasalardaki yükselişle birlikte son 24 saatte 255 milyon dolarlık tasfiye yaşandı. Bu tutarın yüzde 73'ünü kısa (short) pozisyonlar oluşturdu.

Fiyat hareketinde kısa pozisyonların kapanmasının etkili olduğu ifade ediliyor.

TRUMP'TAN KRİTİK AÇIKLAMALAR

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın salı gününe kadar açılmaması durumunda ABD'nin İran'daki enerji tesisleri ve köprüleri hedef alacağını belirtti.

Trump Fox News'e verdiği röportajda, İran ile temasların sürdüğünü ve 24 saat içinde anlaşma ihtimalinin bulunduğunu ifade etti.

Axios'un aktardığına göre; ABD, İran ve bölgedeki arabulucular 45 günlük ateşkes koşullarını görüşüyor.

PETROL FİYATLARI İLE ENFLASYON BASKISI ARTIYOR

Orta Doğu'da bir aydan uzun süredir süren çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki kesintiler, petrol fiyatlarını varil başına 114 dolar seviyesinin üzerine taşıdı.

Söz konusu gelişme küresel enflasyon baskısını artırırken, ABD'de tüketicilerin yakıt harcamalarının günlük 240 milyon dolar yükseldiği ifade ediliyor. Artan jeopolitik risklerin, yatırımcıların alternatif varlıklara yönelmesinde etkili olduğu ve bu durumun Bitcoin fiyatını desteklediği belirtiliyor.

UZMANLAR UYARDI!

Kısa vadedeki bu yükseliş grafiğine rağmen, piyasa uzmanları uzun dönemli görünümde temkinli kalmaya devam ediyor.

Analistler, Bitcoin'in tekrar 60 bin dolar seviyelerini test edebileceği konusunda uyarırken, büyük bir boğa piyasasının ancak 2027 yılında başlayabileceğini ifade ediyor.

Uzmanlar, Bitcoin'in 75 bin dolar seviyesini kalıcı olarak aşamaması halinde fiyatın uzun vadede 10 bin dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini belirtiyor.

