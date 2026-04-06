Alüminyumda 2 yılın en hızlı aylık fiyat artışı kaydedildi

Alüminyumun ton başına fiyatı, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı risklerin arza yönelik bozulmalara neden olmasıyla Londra Metal Borsası'nda yüzde 10,4 artarak yaklaşık 2 yılın en hızlı aylık yükselişini kaydetti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının başlamasından bu yana petrol fiyatlarında görülen sert yükselişler enflasyonist baskıların artacağına ilişkin endişeleri tetiklerken, emtia piyasasında sert dalgalanmalar görüldü.

Nakliyede yaşanan aksamalar ve arz endişelerinin artmasıyla alüminyum fiyatlarında geçen ay sert yükselişler dikkat çekti.

ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİM ALÜMİNYUM ARZINI TEHLİKEYE ATIYOR

Küresel alüminyum üretiminin 10'da 1'i Basra Körfezi'nde yoğunlaşırken, Hürmüz Boğazı'nın kapanması ihracatı engelliyor. İran'ın füze ve dron saldırıları bölgedeki tesisleri uzun süreliğine tehdit ediyor.

Katar ve Bahreyn'de alüminyum üreticileri üretimi durdururken, Orta Doğu'nun küresel alüminyumun üretiminin önemli bir kısmını karşılamasıyla bu yıl küresel alüminyum açığının artacağı öngörülüyor.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Emirates Global Aluminium'a (EGA) ait Et-Tavila tesisinin, İran'ın füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) Halife Ekonomik Bölgesi'ne düzenlediği saldırılarda zarar görmesi arza ilişkin endişelerin kayda değer bir şekilde artmasına yol açtı.

1,6 milyon ton kapasiteli Et-Tavila tesisinin uzun vadede devre dışı kalabileceği belirtilirken, böyle bir senaryoda tesisin 200 bin tonluk arz fazlasından, gelecek yıl 1,3 milyon tonluk açığa düşebileceği bekleniyor.

Diğer taraftan Çin'in de alüminyum talebinde artış görülüyor.

Katar'daki Qatalum tesisi 3 Mart'tan bu yana kontrollü kısıntıyla yüzde 60 kapasiteye düştü.

Küresel arzın yüzde 1'ini karşılayan tesisin hazirana kadar bu seviyede çalışması bekleniyor.

Bahreyn'deki Alba tesisi daha sert bir adım attı. Küresel arzın yüzde 2'sini karşılayan tesisin 14 Mart'ta toplam kapasitesinin yüzde 19'unu oluşturan 1-3 numaralı hatlarını kapattı.

Hatların en erken Haziran'da başlayabileceği öngörülüyor.

Alüminyum fiyatlarındaki artışta Orta Doğu dışındaki faktörler de etkili oldu. Mozambik'teki 560 bin ton kapasiteli Mozal izabe tesisinin bakıma alınması arz endişelerini güçlendirdi.

ALÜMİNYUM GEÇEN AY 4 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Alüminyumun ton başına fiyatı, ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı risklerin arza yönelik bozulmalara yol açmasıyla Londra Metal Borsası'nda yüzde 10,4 artarak son 2 yılın en hızlı aylık yükselişini kaydederken, şubat ayında 3 bin 140 dolar olan fiyat mart ayında 3 bin 467 dolara yükseldi.

Alüminyum yılbaşına göre yüzde 15,7 arttı.

Londra Metal Borsası'nda alüminyumun ton başına fiyatı Nisan 2024'te yüzde 10,9 artmıştı.

Alüminyum, geçen ay 3 bin 546 dolarla Mart 2022'den bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.