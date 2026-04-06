ABD'de benzin fiyatları 3,5 yılın en üst seviyesinde!

ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran üzerindeki baskıyı yoğunlaştırmasından sonra, ABD benzin vadeli işlemleri galon başına 3,20 dolara geriledi ancak Temmuz 2022'den bu yana en üst seviyelerine yakın seyretti.

Trump, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması durumunda İran'ın elektrik santralleri ve köprüler gibi kritik altyapılara yönelik saldırılar dahil olmak üzere önemli sonuçlarla karşılaşabileceği konusunda uyardı.

Söz konusu açıklamalar, geçen hafta yaptığı ulusal konuşmanın ardından geldi; konuşmasında çatışmanın iki ila üç hafta daha sürebileceğini iddia etmişti. Bu arada, OPEC+ Mayıs ayında günlük 206 bin varil üretim artışı planlarını açıkladı, ancak boğaz kapalıyken ek arzın küresel pazarlara nasıl ulaşacağı konusunda soru işaretleri devam ediyor.

Grup ayrıca, İran saldırıları sonucu hasar gören altyapının onarımının hem maliyetli hem de yavaş olduğunu ve bunun da genel arzı kısıtlı tutabileceğine dikkat çekti.